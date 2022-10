La curiosidad es evidente en el humano desde sus primeras interacciones con el mundo. El bebé es capaz de registrar la realidad y construir hipótesis sobre los patrones regulares que observa. Muchos educadores lamentan que el colegio la desperdicie o que, con frecuencia, la sofoque.

Hobbes decía que la curiosidad tenía el carácter dual de virtud y vicio. Virtud, porque es la fuerza impulsora del conocimiento y el descubrimiento. La información, uno de los productos primarios de la curiosidad, es tan importante para la supervivencia de los humanos como su capacidad para transformar y usar energía. Vicio, porque podría distraernos de la ruta más corta para resolver un problema. De todas formas, ese carácter dual que señalaba Hobbes siempre se ha inclinado más por el lado virtuoso.

Hay varias cosas que envidio en los sistemas científicos de las sociedades más ricas en conocimiento. Pero lo que más envidio son sus programas de ‘investigación motivada por la curiosidad’. En algunos países los llaman así; en otros hay variantes del nombre, pero son y hacen lo mismo.

La investigación básica motivada por la curiosidad ha generado las más grandes revoluciones tecnológicas. Toda la computación y la comunicación que hoy vemos como algo normal no hubieran sido posible sin esa extraña (y aparentemente inútil) mecánica cuántica. El Waze y los GPS que usamos para no perdernos ni llegar muy tarde son productos de la teoría de la relatividad, que ‘no servía para nada’. Las vacunas modernas, el poder predictivo de la genómica y el radical aumento de la productividad agrícola no hubieran sido posibles sin conocer los ángulos y enlaces de la molécula de ADN.

Eso no quiere decir que desprecien lo útil. Hay cantidad de líneas de investigación generando soluciones inmediatas, e inventando artefactos útiles. Lo extraordinario es que tengan una línea que, explícitamente, legitime la curiosidad.

Tampoco quiere decir que en la curiosidad quepa cualquier ocurrencia. Las propuestas deben estar muy bien fundamentadas, basarse en lo que se sabe en el momento y buscar, casi siempre, llenar brechas en el conocimiento o la información. Se trata de encontrar las fichas faltantes de los rompecabezas. El observatorio espacial James Webb nos permite observar los orígenes del universo; es para curiosos de primera clase, pero lo hace porque es un verdadero ‘milagro’ tecnológico. Esos curiosos no se hubieran sentido satisfechos si, en su lugar, les hubieran ofrecido una bola de cristal.

Nosotros, en cambio, somos ‘gente seria’. No tenemos programas de investigación motivados por la curiosidad. Para concursar en una convocatoria de investigación tenemos que proponer soluciones seguras; la incertidumbre y el riesgo son aberraciones que no se pueden financiar, porque producirían ‘detrimento patrimonial’.

No es culpa de las directivas de Colciencias, hoy de Minciencias, es un sentir que se ha hecho general en nuestra cultura. Los pares evaluadores, también investigadores, se esmeran en mantener esa ‘seriedad’ que nos caracteriza. Si estuviéramos viviendo en el siglo XIX y el problema propuesto por la convocatoria hubiera sido el alumbrado público, los proyectos aprobados serían aquellos con el mejor diseño para quemadores de gas. Esos otros, que pretendían explorar el extraño fenómeno de la electricidad, se hubieran descartado por ‘irrelevantes’.

Si me permitieran recomendar una sola acción que modificara la sociedad colombiana y su economía, yo propondría fomentar la curiosidad; una curiosidad bien estructurada. Sugeriría introducirla en nuestros sistemas de educación, de investigación e, incluso, de contratación pública; reconocerla como un instrumento para enfrentar la incertidumbre, y como fuente de innovación y progreso.

MOISÉS WASSERMAN

