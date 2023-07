Ciencia básica e innovaciones disruptivas

Regresé al país después de doctorado y posdoctorado hace ya más de cuarenta y cuatro años, y puedo decir que la batalla que he dado con mayor frecuencia la perdí. No creo que haya habido una semana durante este tiempo en la que no haya tenido que argumentar sobre la conveniencia de hacer investigación básica en Colombia.



(También le puede interesar: Reforma de la educación superior)

Algunos la llaman investigación movida por la curiosidad o por el impulso de conocer: no pretende resolver problemas industriales, agrícolas y sociales, solo entender. Las autoridades siempre me respondieron con un discurso que en apariencia coincidía con el mío, pero al final agregaban el “pero...” seguido de la explicación por qué, de todas formas, tenían que tener en cuenta las necesidades, las prioridades, las exigencias regionales, etc., etc., etc. Así su discurso se convertía en un oxímoron: “Hay que hacer ciencia básica, siempre y cuando sea aplicada”.

En países con mayor desarrollo la premisa es al contrario, “hagamos ciencia básica porque confiamos en que a la larga generará grandes beneficios”. Este mes me topé con más ejemplos de investigaciones ‘inútiles’ que generaron innovaciones de extraordinaria utilidad.

Sin ser un profeta escribí acá, hace seis años, una columna sobre las promesas extraordinarias de la edición genética. Le dieron el Nobel hace tres años. Por los años 2000 un microbiólogo español, Francisco Mojica, en la Universidad de Alicante (los descubrimientos se pueden dar en cualquier parte), describió unas secuencias repetitivas en bacterias y sugirió que podía tratarse de un sistema de inmunidad. Desde entonces investigaron cómo sucedía eso. El primer uso fue de la industria de yogures, que lo aprovechó para seleccionar cepas y mejorar su producción.

En países con mayor desarrollo la premisa es al contrario, “hagamos ciencia básica porque confiamos en que a la larga generará grandes beneficios”. FACEBOOK

TWITTER

La cosa no se quedó ahí; las ganadoras del Nobel, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, y otros lograron entender bien cómo funcionaba. Ciertas secuencias en el ADN eran reconocidas, y una enzima guiada con extraordinaria precisión por un ARN las cortaba. Con eso diseñaron un ‘sistema de edición que corta y modifica cualquier ADN’.

Hay quienes lo ven como otra forma de construir transgénicos. No es lo mismo. Haciendo un símil (imperfecto) con la escritura de un artículo, mientras en el ‘texto transgénico’ se introducen fragmentos de otro ‘autor’ (organismo), citado entre comillas, en el ‘texto editado’ solo se cambian unas palabras, o una conjugación, o la puntuación, para modificar el sentido y mejorar la claridad. No hay en él citas provenientes de ‘autores’ diferentes.

Hoy hay cientos de proyectos en curso usando esa edición. Hace unos días se anunció la inminente aprobación de un tratamiento para curar la anemia falciforme por edición genética. Es una enfermedad relativamente frecuente en la que el paciente sufre de destrucción de sus glóbulos rojos, debida a una mutación. Los enfermos sufren terribles dolores y viven pocos años. Con la edición se logró reactivar un gen ‘durmiente’ de hemoglobina fetal que reemplaza al deficiente. De 17 pacientes en el experimento, 16 tuvieron una buena recuperación. Se espera una verdadera revolución terapéutica.

Otra noticia de hace una semana, en la revista Science, contaba cómo combinando la inteligencia artificial con la edición genética se modificó el álamo para que produzca una madera con bajo contenido de lignina. Eso da una materia prima excelente para fabricar papel en forma económica y con una reducción del 20 por ciento de gases de efecto invernadero en el proceso.

Son dos ejemplos de innovaciones revolucionarias que surgieron de observaciones que no tenían originalmente la pretensión de innovar; solo querían entender mejor unas extrañas secuencias en el ADN de una bacteria que usaban para preparar yogur.

MOISÉS WASSERMAN

En Twitter: @mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)