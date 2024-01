Cambiar de opinión

Hace un tiempo el director de El Espectador invitó a sus columnistas a escribir sobre algún cambio de opinión que hubieran tenido. Fue una buena iniciativa. Forzó a sus colaboradores a pensar en una de las cosas que nos resultan difíciles a los humanos: el cambio de idea. No sé si alguna vez en la historia fue fácil, pero estos días es muy difícil.



Sócrates se inventó una forma de reflexionar con ese objetivo. Sus preguntas incisivas llevaban al oponente a contradicciones tan obvias que no le quedaba más remedio que reconocer el error, o voltear el tablero y terminar abruptamente el juego. Lo acusaron de corruptor y terminó tomando la cicuta.

Hubo columnistas que se salieron por la tangente (sin nombres), como alguna periodista que reconoció haber cambiado de opinión sobre un colega, porque él cambió; es decir, fue él quien cambio, no ella. Pero otras ‘confesiones’ sí fueron reveladoras e importantes. Leyéndolas resultaba inevitable hacerse la misma pregunta. En mi caso, la cantidad de cambios de opinión llenaría varias páginas. Para empezar, en mi profesión cambiaba de opinión casi a diario. Era parte fundamental de la tarea. Yo escogí ser científico experimental y en eso el quehacer diario implica corregirse. Llega uno por la mañana, escribe en su bitácora el experimento que va a adelantar, y basado en supuestos predice un resultado. Si el resultado coincide, el trabajo sigue al día siguiente; si no, se cambia de opinión y se revisan los supuestos.

Pero en otros campos como política, comportamiento de la gente, visión económica y más, las cosas no son tan directas. En esos campos el cambio de opinión es difícil, a veces doloroso. Mucho de la psicología experimental y de las ciencias del comportamiento se ha dedicado los últimos decenios a analizar esas dificultades, y a veces a proponer métodos o conductas que puedan ayudar. Nuestra capacidad para razonar parece estar más dirigida a ganar una argumentación que a pensar correctamente.

Se han propuesto explicaciones. Una que me parece razonable es que la razón surgió en la evolución (entre nuestros muy nombrados ancestros, cazadores y recolectores) como un mecanismo de soporte para la cooperación, que es la característica que más nos diferencia a los humanos de otros animales. Es decir que uno tiende a no pensar solo sino en grupo. Los sesgos, como el de confirmación, que nos hace rechazar la información que no confirma nuestros prejuicios y escoger solo la que los confirma, surgieron para mantener la aprobación de los miembros del grupo.

Se desarrolló también lo que llaman “ilusión de conocimiento”: actuamos como si entendiéramos bien los problemas, aunque en realidad los desconocemos casi totalmente; asumimos que nuestro grupo sí sabe de qué se trata.

En estos tiempos de comunicación excesivamente frecuente por redes y correos, y de culto exorbitante a las identidades, el fenómeno se acentúa. La polarización también lo incrementa. La sensación, fortalecida, de que un grupo es opresor y el otro oprimido aumenta la necesidad del individuo de ser reconocido como miembro fiel, por el propio. Curiosamente, incluso en manifestaciones masivas y evidentemente mayoritarias, en las que todos actúan como parte de las “masas” descritas por Elías Canetti en Masa y poder, los marchantes están convencidos, contra toda evidencia, de que pertenecen al grupo minoritario y oprimido, y que este es, por definición, el más justo, el más moral.

Hay, de todas formas, individuos que logran reconocer errores y cambiar de posición; por eso aquellas confesiones solicitadas tienen gran valor. No alcancé a contar algunas de las mías, distraído en medio de tanta habladuría, pero reconozco que han sido muchas; hace rato tengo poco respeto por las identidades.

