Bienvenida, Agrosavia

Recientemente, Corpoíca, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, se convirtió en Agrosavia. Corpoíca, hija del ICA, nació en 1993, después de haber resultado evidente que la administración lenta y pesada del Estado dificultaba los procesos de una investigación competitiva. Se constituyó como una corporación en la que la nación era el socio mayoritario, pero que se manejaba con las normas del derecho privado. Tuvo durante veinte años logros importantísimos, pero también momentos de crisis que la llevaron en ocasiones a la dispersión de su capital humano e, incluso, al borde del colapso. Una razón fue la dificultad de nuestra administración pública, y de los organismos de control, para aceptar modelos organizativos no ortodoxos.

El cambio a Agrosavia no es solo de nombre. Es el resultado final de un proceso de renovación colectivo que empezó hace unos ocho años, liderado por Juan Lucas Restrepo. Normas nuevas han ayudado a que el modelo se consolide. En el 2014 se resolvieron algunas de las incertidumbres en las que vivió, porque se definió legalmente como entidad pública, descentralizada e indirecta, y con eso se le aseguró un rubro específico en el presupuesto nacional. Una ley expedida a finales del año pasado creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y puso a Agrosavia en su cabeza.



Las reformas en su funcionamiento fueron importantes. De la estructura de laboratorios separados, los cuales eran pequeños feudos que se comunicaban poco, pasó a laboratorios totalmente abiertos, que no le pertenecen a nadie en particular pero que están al servicio de todos. En ellos se encuentran las investigaciones, los servicios técnicos y el desarrollo de productos y procesos. Tiene equipos de alto nivel que son utilizados casi a capacidad plena, con menos duplicaciones que antes y optimización del gasto. Cerca de 800 investigadores (143 doctores y unos 200 con maestría) están inscritos en redes abiertas, con una visión interdisciplinaria, en las cuales surgen ideas que se discuten y finalmente se concretan en proyectos y productos.

El cambio a Agrosavia no es solo de nombre. Es el resultado final de un proceso de renovación colectivo que empezó hace unos ocho años, liderado por Juan Lucas Restrepo. FACEBOOK

TWITTER

El destino final de los desarrollos en investigación es el pequeño productor en el campo. Del 2010 al 2018, por ejemplo, lanzaron 68 cultivares, que se usan con éxito. Hay además una gran cantidad de nuevas iniciativas en desarrollo, entre ellas una modificación, por edición génica, de una variedad de arroz. Ofrecen servicios al campesino, como el de análisis de sus suelos, que acompañan con recomendaciones para un mejor uso. Abordan el problema (muy complejo) de convertir un buen resultado de laboratorio en un bien concreto, con una planta piloto que del desarrollo experimental lleva al producto. Demostraron con todo esto una rentabilidad social de 1,73 pesos por cada peso invertido el año pasado, y su plan es llegar a la relación de siete a uno muy pronto.



Es un modelo que posiblemente se podrá mejorar, pero en el que, de los elementos que lo hacen exitoso, habría que sacar lecciones para que el país las aplique en otros centros. Es una institución abierta, en pensamiento, en sus instalaciones y en el origen de sus preocupaciones. Combina eficientemente la solución de problemas en el laboratorio con su aplicación y está alerta a lo que pasa en el mundo. Agrosavia tiene una base presupuestal fija y se administra con el derecho privado, lo que la sustrae de la desgastante lucha diaria por la supervivencia. Eso le permite reclutar exitosamente a jóvenes investigadores que pueden construir con estabilidad sus carreras y sus vidas. No se necesita mucho más para tener éxito. Si lo comprendiéramos liberaríamos a otras instituciones de investigación de su cotidiana precariedad. ¿Queremos mejorar productividad y competitividad? Por ahí es la cosa.



MOISÉS WASSERMAN