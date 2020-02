Ancestralidad y pseudoancestralidad

Después de una columna en la que señalé las dudas que me producen algunos saberes ancestrales, hubo una lluvia de reacciones, la mayoría indignadas con la arrogancia de la “ciencia occidental”. Argumento extraño, porque la ciencia se caracteriza por no aceptar lo que dice el maestro, mientras que la ancestralidad se basa precisamente en lo contrario, en que hay ancianos herederos de una sabiduría que no puede ponerse en duda.

Un hecho que los defensores de esos saberes no tienen en cuenta es que mientras en la ciencia hay métodos clarísimos para definir qué es ciencia y qué no, resulta difícil definir cuáles conocimientos son verdaderamente ancestrales.



Mi abuela nació en Ucrania y consideraba que el borsch era un plato ancestral en su región. Es una sopa de remolacha y papa, es deliciosa; yo también la siento muy de mis ancestros. Sin embargo, la papa es americana y la trajo a Rusia la emperatriz Catalina la Grande a finales del siglo XVIII, la remolacha es del norte de África y llegó por ese mismo tiempo a Europa. Cualquier italiano le dirá que la polenta que preparaba su abuela, la salsa napolitana y la pizza vienen de sus ancestros. Pero la polenta se prepara con harina de maíz americana, y el tomate de la salsa y de la pizza también llegaron de América a Italia hace relativamente poco. Frecuentemente, lo que uno llama ancestral no va más lejos que los bisabuelos.



Nadie duda de que ciertas plantas tienen metabolitos que pueden funcionar como fármacos, y hay ejemplos que se han incorporado a la farmacopea después de desarrollos científicos e industriales. Pero si uno quiere basarse en conocimiento ancestral, debe, antes que nada, hacer un análisis cuidadoso para definir si realmente existió ese ejercicio de ensayo y error que valida lo ancestral, a lo largo de muchas generaciones. Después, los científicos definirán si es prometedor, aislarán la molécula activa y harán pruebas en amplias poblaciones para determinar su eficacia y la ausencia de efectos indeseables.



Recientemente, un notable científico (físico que probablemente se negaría a introducir una concepción ancestral de la materia en sus cálculos de altas energías) decía que, según se sabe, la uchuva puede curar la diabetes. Pero ¿sabían los indígenas diagnosticar la diabetes? Hay evidencias milenarias (en Grecia) de personas cuya orina era dulce, pero la definición como enfermedad es más reciente. Apenas en el siglo XVIII se supo detectar glucosa en sangre, y en el siglo XIX se trató con dietas. No hay evidencias de que los indígenas americanos conocieran la glucosa o la diabetes.

Un estudio en México afirma que se trata de una “enfermedad de mestizos” que no conocían los indígenas.



Por otro lado, dependiendo del tipo de diabetes, los tratamientos recomendados son dieta y ejercicio, o insulina (hay además algunos pocos fármacos modernos menos usados). No creo que se deba recomendar a un diabético un macerado de uchuvas (fruta dulce) en lugar de insulina. Es cierto que hay un par de trabajos que podrían sugerir una posible actividad antidiabética de la uchuva, pero aún están muy lejos de ser convincentes. No puede uno dejar de preguntar cómo la sabiduría ancestral supo descubrir un remedio para una enfermedad que no sabía que existía. Se trata, en realidad, de otro mito urbano pseudoancestral.



Hay que cuidarse de discursos románticos que en defensa de nuestros conocimientos y nuestra biodiversidad terminan promocionado la biodiversidad china. La gran paradoja de estos tiempos es que los progresistas, biempensantes, se yerguen como defensores de lo viejo, de lo ancestral, y quienes apoyamos la ciencia moderna y de frontera quedamos como anticuados defensores de “oscuros intereses occidentales”.



Moisés Wasserman

​@mwassermannl