Agradecimiento y servicio público

Hace poco se hizo viral un video de una madre delfín agradeciendo emotivamente a unos turistas que liberaron a su bebé de una red de pesca en la que había quedado atrapado. Dio las gracias con un lenguaje de saltos acrobáticos. Muchos amigos de animales pueden contar escenas de agradecimiento, tal vez no tan espectaculares pero igualmente emotivas.

El agradecimiento es un sentimiento relativamente mal estudiado. Parece ser un elemento de peso en la construcción de una “sociedad decente” (como la llama Avishai Margalit), pero no son tan claros sus orígenes como los de otros fenómenos sociales.



El evolucionista Robert Trivers, en un trabajo clásico de 1971, describe lo que llama “altruismo recíproco” y que podría ser uno de los orígenes del agradecimiento. Usa muchos ejemplos de animales. El más impresionante es el de unos murciélagos vampiros que regurgitan su alimento (sangre) y lo comparten con otros que no pudieron alimentarse. Este acto de altruismo es de inmenso valor, porque esos vampiros mueren si ayunan. Los etólogos observaron cómo los vampiros alimentados mantenían un sentimiento de gratitud personal (¿vampiral?) y a la primera oportunidad devolvían el favor a sus benefactores.



Trabajos en psicología y neurociencia parecen indicar que el agradecimiento produce además bienestar y optimismo, mejora la empatía y hasta tiene efectos físicos notables. Cicerón decía que la gratitud es la madre de todas las virtudes.



Toda esta introducción sobre agradecimiento porque muchos servidores públicos terminan esta semana las labores para las que fueron elegidos o nombrados en cargos de libre nombramiento y remoción. Una de las patologías graves de nuestras sociedades contemporáneas es la ingratitud, y nosotros en Colombia somos especialmente ingratos con el servicio público.



No parecemos darnos cuenta del papel crucial que tiene el servidor público para la eficiencia del Estado, para el bienestar y hasta para la competitividad. Sentimos que el servidor público es desechable, que no merece el mínimo respeto. En las redes y las marchas los insultamos. Basta estar en una cola un rato para ver la frecuencia con la que son maltratados, y lo poco que se dice gracias (en forma convincente) después de la atención.



Toda persona que termina un cargo público en el que debe tomar decisiones sabe que saldrá con decenas de demandas e investigaciones. Pero lo peor es que si llega a archivarse la investigación o a salir inocente en el juicio, no será resarcida, simplemente se supondrá que es un caso más de impunidad. El servidor público para muchos es culpable, aunque se demuestre lo contrario.



Por eso, ahora que terminan muchos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y asesores quiero agradecerles por sus esfuerzos. Lo hago a sabiendas de que es impopular y recibiré mi justo castigo en las redes. Le agradezco a Enrique Peñalosa porque vivo hoy una mejor ciudad. Los listados los harán otros, para mí es importante poder caminar en buenos andenes, tener parques cuidados llenos de actividad, ver los nuevos colegios públicos y que por fin se haya avanzado en la recuperación del río Bogotá. Les agradezco a Federico Gutiérrez y al gerente de EPM que hayan sorteado una tremenda crisis y nos aseguren el futuro suministro de energía limpia.



Les agradezco a Maurice Armitage los avances sociales y económicos de Cali, a Carlos Amaya su labor apasionada en Boyacá, y a todos los que no alcanzo a nombrar. Su valor cívico es aún más admirable en una sociedad con tanta gente que se niega a reconocer cualquier asomo de progreso, cualquier obra bien hecha. Es que en política hay que hablar duro y negativo; la crítica da más frutos que la propuesta.

MOISÉS WASSERMAN​@mwassermannl