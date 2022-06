100 días de guerra

La semana pasada se completaron cien días de la invasión rusa a Ucrania. La guerra no se acabó en una semana, como preveían, y sus consecuencias serán de largo alcance.



Para la mayoría de los lectores, Ucrania es un lugar lejano. Para mí es un vecindario familiar. Mis padres emigraron hace muchos años, desde su región más occidental, cercana a la frontera con Rumania. La familia de mi madre, de Chernowitz; la de mi padre, de Khotyn y Kamenetz Podolsk (lo escribo con una transcripción fonética, esos nombres han cambiado de escritura en los cuatro idiomas dominantes los últimos tiempos: alemán, rumano, ruso, y por supuesto ucraniano). Mi abuelo vivió cuando joven en Odesa y allá aprendió el oficio de jabonero. Mi abuela recordaba las estaciones con las cosechas y sus respectivas mermeladas y encurtidos. Nos enseñó a comer aguacate endulzado, porque tiene el mismo sabor de las nueces verdes de la “casa vieja”.



Putin se equivocó, y saldrá derrotado independientemente del desarrollo de la guerra. Su primer gran error, por vanidad e incapacidad de leer la realidad, fue creer que Ucrania no era realmente una nación y que sus habitantes no opondrían resistencia a la conquista. Pedante al desconocer que hace casi 1000 años Lvov ya era un centro urbano importante, mientras que Moscú era apenas una aldea saqueada por los mongoles. La independencia de Ucrania, con la caída de la Unión Soviética, no fue una moda, fue la verdadera expresión de una nación.

Su segundo error fue pensar que se comportarían resignadamente como en Crimea el 2014 y que los vecinos europeos, dependientes de su petróleo y de su gas, no reaccionarían. Las dos predicciones le fallaron, los ucranianos resisten a pesar de una desventaja militar abismal. Cuando no logró conquistar al país en un par de días, como pensaba, usó toda su fuerza y ejecutó actos de crueldad criminal contra civiles tratando de desmoralizarlos. Sucedió lo contrario, mientras mayor es la crueldad que ejerce, más se resisten. El país está destrozado y hay millones de refugiados en Europa, pero la imagen que ve el mundo es la de una resistencia que recuerda a Leningrado, solo que ahora los rusos asumieron el papel de las tropas de Hitler y, como ellas, estarán sujetos a sanciones por crímenes de guerra.



Por otro lado, los europeos y los norteamericanos sí reaccionaron. Rusia es objeto de durísimas sanciones económicas que ponen en peligro su estabilidad. Las grandes reservas que acumuló están en bancos occidentales que desconectaron a los rusos del sistema Swift para transferencias. Incluso, propiedades personales de Putin y de su círculo de millonarios están siendo retenidas. La ayuda militar fluye a Ucrania a través de Polonia, que se pensaba, por su régimen autoritario y derechista, podría haber sido aliada de Rusia. Países que mantuvieron su neutralidad por decenios (Suecia y Finlandia) solicitaron ingreso a la Otán (cuando paradójicamente fue el temor a la expansión de la Otán la supuesta razón que los motivó a invadir).



Seguramente el peor resultado para Putin, a largo término, haya sido que Europa se dio cuenta de que no puede depender de su petróleo y su gas, ni de su suministro de fertilizantes y granos. Si bien no ha llegado aún a sancionarlo con la suspensión total de importaciones, la no dependencia de Rusia es hoy la consideración más importante en la reestructuración de sus planes de seguridad energética y alimentaria.



Putin creyó restaurar el Imperio ruso y probablemente pase a la historia como quien finalmente le puso fin a esa idea megalomaníaca. Lo que no hizo Gorbachov con el derrumbe de la Unión Soviética, finalmente lo hizo ese oscuro personaje, salido de la KGB, por negarse a entender el cambio del mundo, y la voluntad de independencia de un pueblo.

