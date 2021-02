Estados Unidos: un aliado peligroso

America is Back’. ‘América está de regreso’, afirmó emocionado Joe Biden. Les hablaba a los líderes políticos, principalmente europeos, que participaron en una reciente reunión sobre seguridad internacional que se llevó a cabo, por videoconferencia, en Múnich.

En esa audiencia, el mensaje fue, por supuesto, muy bien recibido. Angela Merkel, Emmanuel Macron y Boris Johnson registraron su complacencia ante la nueva postura de EE. UU. En su discurso, Biden renovó enérgicamente el compromiso de su país con el Artículo V de la Otán. Este artículo obliga a los países miembros de esa alianza militar a responder colectivamente ante un ataque contra uno de sus miembros. Durante su presidencia, Donald Trump se abstuvo reiteradamente de reconocer públicamente que, por ser miembro de la Otán, su país aceptaba esa obligación.



Esto cambió con la llegada de Biden a la Casa Blanca. El presidente estadounidense usó su discurso en la Conferencia de Múnich para que no quedara duda sobre la posición de su gobierno con respecto al Artículo V. Como presidente, Donald Trump desdeñó el multilateralismo, la construcción de alianzas y la diplomacia que, según él, eran pérdidas de tiempo.



Por su parte, tanto Biden como su equipo repiten, cada vez que pueden, que las alianzas serán el pilar de su política exterior. Ven la diplomacia como el principal instrumento del cual disponen para avanzar en el logro de sus objetivos nacionales. Según ellos, atacar con éxito la pandemia, el cambio climático, la crisis económica o impedir que Irán cuente con armas nucleares requiere trabajar mancomunadamente con países aliados. Desde la perspectiva de Biden y su gobierno, el eslogan de Trump, ‘América primero’, terminó siendo ‘América sola’. Los posibles aliados están muy interesados en trabajar junto con EE. UU. en el logro de intereses comunes. No cabe duda de que estas alianzas repotenciadas son necesarias.

¿Qué le pasa a un país que, entusiasmado por Biden, se zambulle a fondo en su alianza con EE. UU. y cuatro años después se encuentra con que las elecciones llevan al poder a un nuevo presidente estadounidense que desconoce sus deberes como aliado? Esa pregunta está muy en la mente de los responsables de la política exterior de los países que Washington necesita como aliados. En las conversaciones en los pasillos virtuales de la Conferencia de Múnich la pregunta más afanosa no fue si EE. UU. estaba de regreso. La pregunta más candente fue, y sigue siendo, cuánto tiempo va a durar este regreso.



Es muy interesante ver a los altos diplomáticos emulando a los altos ejecutivos de empresas multinacionales. Desde finales de los años 90, los empresarios construyeron complejas y muy eficientes cadenas de suministro que comienzan en China y desembocan en los mercados finales del mundo entero. Estas cadenas permitieron a las empresas reducir drásticamente sus inventarios. Las prácticas de logística ‘justo a tiempo’ se universalizaron en el manejo de inventarios. Para minimizar costos, los suministros llegan con gran rapidez y precisión a su destino, justo cuando son requeridos.



La guerra comercial contra China que declaró Trump generó todo tipo de dolores de cabeza en las cadenas mundiales de suministro. Así, las empresas que dependen de tener inventarios ‘justo a tiempo’ descubrieron que era peligroso poner todos los huevos en esa canasta. Para mitigar ese riego, los ejecutivos se vieron obligados a balancear el principio de ‘justo a tiempo’ con el de ‘por si acaso’. Muchos se vieron forzados a invertir en desarrollar relaciones con otros suplidores, sin importar que fuesen más costosos. Los líderes empresariales entendieron que por más que deseen que Estados Unidos genere estabilidad y no desequilibrios, esto no siempre será así. Los líderes políticos seguramente los emularán. La política de alianzas será moldeada por la diplomacia de ‘por si acaso’.

