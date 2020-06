Cuatro ideas dañadas por la pandemia

El covid-19 no solo mata gente, también mata ideas. Y cuando no las mata, las desprestigia y debilita. Estas cuatro, por ejemplo:

1) Estados Unidos es una fuente de estabilidad para el mundo.



Falso. Washington es un importante epicentro de inestabilidad geopolítica. Las reacciones del gobierno de George W. Bush a los ataques terroristas del 11-9, por ejemplo, provocaron largas guerras. En 2008, EE. UU. exportó al mundo una grave crisis financiera. Desde su elección en 2017, Donald Trump muestra, casi a diario, que en vez de calmar al mundo y a su país prefiere fomentar conflictos y azuzar discordias. Sus reacciones a la pandemia han reconfirmado que la Casa Blanca es un aliado volátil, torpe y poco confiable.



La gran ironía de que EE. UU. irradie inestabilidad es que uno de los mayores beneficiarios del orden internacional que Trump está desvencijando es la nación que él preside.



2) La cooperación internacional.



La pandemia ha confirmado que no existe una comunidad internacional capaz de enfrentar concertadamente amenazas globales. Esa comunidad internacional idealizada, que trabaja coordinadamente, ha brillado por su ausencia durante esta emergencia sanitaria.



Así, en momentos en que enfrentamos un enemigo global, los países, en vez de unirse para enfrentar juntos el enemigo común, se atrincheran detrás de sus fronteras. La pandemia debería haber fortalecido a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un ente multilateral defectuoso pero indispensable. En cambio, EE. UU., convencido de que la OMS ha sido capturada por el Gobierno chino, en vez de liderar una gran coalición internacional para reformar este organismo multilateral, decide retirarse de él.



3) La austeridad fiscal.



Esta idea, antes muy popular como remedio obligatorio para enfrentar una crisis financiera, ahora es tóxica. Ante un crac económico, el Gobierno debía restringir severamente sus gastos y deudas. Ahora es todo lo contrario: gastar más y endeudarse más es la receta de moda. Así, en todas partes, los gobiernos han aumentado el gasto público a niveles inéditos. El déficit fiscal, que es la diferencia entre la recaudación de impuestos y otros ingresos del gobierno y el gasto público, se ha disparado a niveles nunca vistos. En los próximos años, cuándo y cómo se pagarán estas deudas (¡y por quién!) será un importante y furibundo debate global.



4) La globalización.



Esta es otra idea que antes era idealizada y ahora, demonizada. Como suele ocurrir, no era tan buena antes ni es tan mala ahora. Para muchos, la globalización se expresa en términos del flujo de productos y dinero entre países. Para otros, su principal y más preocupante manifestación es la inmigración. En la práctica, la globalización es mucho más complicada. Incluye, por supuesto, el enorme aumento de los flujos internacionales de productos, servicios, dinero e información. Pero también incluye las actividades de terroristas, traficantes, criminales, científicos, artistas, filántropos, activistas, deportistas y organizaciones no gubernamentales. Y, por supuesto, también las enfermedades, que ahora se mueven a gran velocidad entre continentes.



Los gobiernos pueden obstaculizar algunas de sus manifestaciones o estimular otras. Lo que nadie puede hacer es detener por completo las múltiples formas como se entrelazan los países. La pandemia y sus graves secuelas económicas van a fomentar la búsqueda y adopción de políticas que amortigüen los ‘shocks’ externos que periódicamente sacuden los países. Habrá más proteccionismo. Pero las ventajas y los atractivos de algunas facetas de la globalización no desaparecerán.



¿Qué tienen en común estas cuatro ideas dañadas? Que las cuatro son importantes pilares del orden mundial surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien los cuatro están dañados y desprestigiados, es posible repararlos y mejorarlos. Este es un principalísimo reto en los años por venir.



MOISÉS NAÍM

En Twitter: @moisesnaim