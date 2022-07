En alusión a la determinante frase: “The economy, stupid”, surgida en la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992, que, posteriormente, se hizo muy recurrente para enfatizar un tema sustancial, es que hoy acudo a ella para relacionar la cultura como sector esencial en todo proyecto político de transformación social.



Expresar: “Es la cultura, estúpido”, sugiere concentrar la atención en la siguiente ecuación: sociedad sensible - empatía ciudadana, comprometida con la defensa de los derechos, lo que conduce a ser, mayoritariamente, una población constructora de paz. En otras palabras, el trinomio: Cultura-Derechos-Paz, se presenta como una relacionalidad natural que simbolizará al gobierno entrante del Pacto Histórico, el cual, para lograrlo, requiere de un duro andar en el camino de la democracia participativa y la coherencia constante.



Alcanzar una cultura de paz exige, desde el Estado, el reconocimiento de la cultura como eje de cohesión social. Este escenario no ha sido posible en Colombia debido a la ausencia de una real voluntad política.



Con el arribo del proyecto Pacto Histórico y el plus de su llamado Acuerdo Nacional, alianza sobre lo fundamental, se plantea un orden social y económico alrededor de la cultura y de su vínculo patrimonial con el medio ambiente y la defensa de los Derechos Humanos. En esta ocasión se emprende un proceso transformador que impulse la travesía de conducir al país de un estado de ánimo apesadumbrado –dado por una narrativa del miedo y la culpa–, hacia un sentir colectivo de autonomía creativa y original permanente.



Es en un gobierno de naturaleza popular (de iniciativas y de acompañamientos comunitarios) en el que se puede desarrollar el método eficaz y eficiente de la “Rectoría Cultural”, cuya misión es articular las distintas maneras de ser de las regiones, para lograr así una unidad nacional legítima, sostenida en diálogos entre las diferencias hacia la concertación consultiva.

Ante la pregunta ¿Cómo desde una mayor atención a la cultura se puede ir superando los índices de pobreza y de violencia del país? La respuesta es: oportunidad y reconocimiento, pues la cultura tiene el don de proporcionarlos.



La cultura armonizada logra la facultad de potenciar los dones de la educación, la salud y el trabajo; esa armonización se sostiene a partir del poder de la identidad, que es la expresión elemental del individuo de ser ante el mundo, es el crecimiento de la conciencia de pertenecer a una unidad familiar y aceptar el valor de su historia genealógica; es la posibilidad de convertir este “activo cultural” individual y grupal en un “bien cultural” comunitario y regional, es lo que permite sacar todo el potencial de las capacidades locales transformadas en metas sociales en el marco de cualquier plan de desarrollo.



Así lo entendieron y así lo hicieron países europeos (como los nórdicos) y orientales (como Japón y Corea del Sur), que ligaron sus capacidades técnicas y científicas a la legitimidad de sus mitos fundacionales (ver los casos de Ragnarök, entre los nórdicos, y de Amaterasu o Toyota-Mahime, entre los japoneses).



“Se trata de la cultura, ¿oíste?”. Así, podemos responder ante la extrañeza de muchos colombianos al ver que el gobierno entrante enlazará la búsqueda de la paz con el poder de la cultura y, así, hacer de la sociedad un ente más sensible. Allí, el papel del Ministerio de Cultura será decisivo para ayudar a entender que la paz es un estado de equidad social y de justicia poética. Es en una ciudadanía cultural en donde se pondrá el mejor resguardo de los próximos acuerdos de paz.



La invención de una nueva Colombia aún tiene mucho trecho por recorrer. En el Pacto Histórico y en el Acuerdo Nacional se debe ascender a ciertas colinas del legado ancestral, desde el cual se podrá comprender el país en su hermosa complejidad, renombrándolo en otros tonos lingüísticos, desde sus 65 lenguas indígenas y sus dos lenguas afrocriollas (palenquero y creole), que al interior de sus ciudades se interprete la palabra “Aluna” (de la lengua de los Kogui) como espacio de la creación o tiempo-matriz, que se reinterprete la palabra “Kaziyadu” (de la lengua de los Huitotos) que alude a “Nuevo Despertar o Renacer”, que en las escuelas urbanas se comprenda el término “Kojutaa atüma” (de la lengua de los Wayuu) que contiene el significado: “respeto del ser, respeto mutuo”.



En el gobierno del “Cambio por la Vida”, el Ministerio de Cultura tendrá todas las posibilidades de ejercer como ministerio articulador de memorias, como agente propiciador de paz. Así de leve y profunda es la dimensión del desafío por ser nación autodeterminada.

MIGUELÁNGEL EPEEYÜI LÓPEZ-H

