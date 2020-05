Telecomunicaciones, uno más de la familia en tiempos de coronavirus

En las últimas semanas hemos visto un aumento significativo en el uso de internet a través de todos los dispositivos tecnológicos de comunicación que existen. La red tiene hoy un flujo de usuarios que la están usando de forma simultánea a raíz de la pandemia de covid-19, lo que ha generado un aumento considerable de la demanda del servicio.

Las telecomunicaciones se han vuelto en nuestras vidas un miembro más de la familia; gracias a estas implementamos teletrabajo, podemos estar en contacto con familiares, amigos y compañeros mediante videollamadas, hacemos llamadas telefónicas; enviamos y recibimos mensajes de texto con recomendaciones de salud, tenemos conferencias en línea y transmisiones en vivo de los noticieros. Los niños y jóvenes pueden acceder a plataformas educativas virtuales, y qué decir de los héroes de esta pandemia a quienes sin las herramientas que brinda el internet no les sería posible hacer uso de la telemedicina para dar sus diagnósticos.



Enumerar todas las posibilidades que nos ofrece internet en tiempos de pandemia podría considerarse algo innecesario. Prácticamente todo el mundo sabe qué es y cómo se utiliza. Sin embargo, no tantos conocen en el país quién está detrás de que las telecomunicaciones se hayan vuelto herramientas indispensables en nuestras vidas en tiempos de coronavirus.



En Colombia, gracias a la Agencia Nacional del Espectro (ANE), entidad que fue creada hace 10 años con el fin de gestionar de manera más eficiente y eficaz el espectro radioeléctrico para permitir la prestación óptima de todos los servicios de telecomunicaciones, podemos continuar nuestra vida laboral, familiar y personal comunicándonos desde nuestros hogares. Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) ha realizado la asignación de las frecuencias a los proveedores de redes de servicios de telecomunicaciones, a los que comúnmente conocemos como operadores, para que estos implementen las redes de telecomunicaciones y provean los servicios a los usuarios.



El espectro es un recurso natural que es utilizado para ofrecer servicios de comunicaciones inalámbricas, radiodifusión sonora (AM, FM), televisión, internet, telefonía fija, celular y servicios satelitales, entre otros.



La conectividad y el acceso a la tecnología que hoy tenemos, sumados a la coordinación público-privada, se han convertido en la principal herramienta que desde la ANE tenemos para prevenir y mitigar el covid-19, y ayudar a recuperar el desarrollo económico y social de nuestro país.



El servicio de telefonía móvil en Colombia, por ejemplo, es soportado por más de 15.000 antenas en el territorio nacional. Desde la ANE nos encargamos de planear y gestionar las frecuencias que usan las redes de telecomunicaciones y los terminales móviles. Esto con el fin de lograr la masificación de la banda ancha inalámbrica en el país, con lo que se promueve la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de los servicios por parte de los proveedores de redes de servicios de telecomunicaciones.



El importante papel que han cobrado las telecomunicaciones en diferentes ámbitos hace que, además, en la ANE trabajemos por evitar que se presenten interferencias radiales, telefónicas y televisivas, entre otras, procurando la buena calidad de las comunicaciones.



Por otro lado, los operadores han incrementado la capacidad de sus redes para optimizar sus servicios, pero también recomiendan un uso inteligente y responsable para no saturar su capacidad. Incluso el Mintic, con el objetivo de ayudar a que millones de colombianos cuenten con una línea móvil prepago, puso en marcha el plan Prevenir Conectados, medida con la cual buscamos, además de promover el cuidado de la salud de los colombianos en el marco de la emergencia sanitaria, brindar servicios de comunicaciones para garantizar el acceso a la información.



En medio de la cuarentena, las telecomunicaciones ya no son un lujo, son una de las maneras de contacto más importantes, más seguras e instantáneas, y con la gestión de la Agencia Nacional del Espectro tenemos un lugar donde todos nos reunimos, se llama internet.



Miguel Felipe Anzola Espinosa

Director de la Agencia Nacional del Espectro