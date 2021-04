Espacios blancos de TV: opción para llevar internet a zonas apartadas

Esta tecnología es, hoy por hoy, la solución que desde la Agencia Nacional del Espectro ofrecemos para llegar con conectividad de banda ancha a las zonas rurales dispersas de Colombia, donde no llega ninguna otra tecnología.

Los Espacios en Blanco de TV (TVWS, por su sigla en inglés) son frecuencias radioeléctricas atribuidas al servicio de televisión radiodifundida que están disponibles durante un momento y ubicación determinada y pueden ser empleadas por otros servicios bajo el esquema de espectro de uso libre. Con su uso se pueden extender servicios de telecomunicaciones a bajo costo en zonas rurales que actualmente no cuentan con acceso a internet.



La normatividad que reglamenta las condiciones técnicas y operativas para el uso de los dispositivos de TVWS en Colombia es la Resolución 105 de 2020, expedida por la ANE. En el marco de esta, para facilitarles a los ciudadanos el acceso a esta tecnología, actualmente venimos trabajando en un proyecto que busca automatizar la información de disponibilidad de frecuencias a través de la consulta en línea de una Base de Datos de Espacios en Blanco (BDEB), que es una plataforma de software que pondremos al aire en el primer semestre de este año.



Para el desarrollo de esta base de datos trabajamos con la Universidad Santo Tomás, adicionalmente, invitamos a fabricantes de dispositivos TVWS a participar en pruebas con sus terminales en un entorno real y controlado, con el propósito de realizar los ajustes requeridos.



No en vano, en el marco de la cumbre mundial anual de la Dynamic Spectrum Alliance (DSA), que se realizó en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), en 2016, la ANE fue galardonada en la categoría de innovación por proponer la primera normatividad en Latinoamérica sobre el uso de espacios en blanco.



El reconocimiento fue otorgado por la propuesta de normatividad que resultó de los estudios de viabilidad técnica y pruebas de funcionamiento que permiten la utilización de frecuencias disponibles de televisión para conectividad en zonas apartadas en Colombia o en donde no hay cobertura de ninguna otra red de telecomunicaciones.



Al momento de realizar el estudio en 2016, los análisis indicaron que el espectro empleado por el servicio de radiodifusión de televisión (TV abierta analógica y televisión digital terrestre, TDT) tenía una cantidad considerable de frecuencias que no estaban siendo utilizadas por los operadores de este servicio, ya que en el 99 por ciento de municipios del país solo estaban siendo usadas el 20 por ciento del total de frecuencias del espectro de televisión.



Gracias a esta implementación, hoy podemos destacar varios casos de éxito que se vienen llevando a cabo en el país; uno de ellos, el proyecto conjunto que se inició en 2017 entre la ANE, la Federación Colombiana de Cafeteros y Alopartners, llamado ‘Transformación tecnológica: mejorando las vidas de los caficultores colombianos’, una iniciativa que busca llevar conectividad y apropiación del uso de la tecnología a las zonas apartadas del municipio de Mesetas, Meta, con el fin de mejorar la calidad de vida de los caficultores del área.



El proyecto tuvo como objetivo atender la problemática de conectividad que existía en el municipio de Mesetas, y en el diagnóstico realizado se concluyó que la tecnología de Espacios en Blanco de Televisión (TVWS) era la más apropiada para la geografía y las necesidades de los habitantes del área.



El rol de la ANE en el proyecto fue de acompañamiento y validación técnica en lo relacionado con la conectividad a internet a través de la tecnología de TVWS, teniendo en cuenta que, en el momento de la implementación del proyecto, la normatividad estaba aún en proceso de aprobación.



De otro lado, desde el 2020, la ANE autorizó al canal regional Telecaribe a realizar pruebas piloto en 12 zonas de la costa Caribe para llevar a cabo el proyecto Telecaribe Conecta TVWS, usando la tecnología de Espacios en Blanco de TV y así atender zonas rurales dispersas de esta región del norte de Colombia.



En el cerro La Pita (Montes de María), en el municipio de Ovejas, se encuentra instalada la infraestructura de uno de los 12 proyectos piloto de Espacios en Blanco de TV que adelanta Telecaribe, el cual está planteado con el fin ofrecer conectividad bajo la tecnología TVWS para el suministro de internet a ocho centros educativos ubicados en la región.



Los centros educativos beneficiados con este proyecto son: Villa Colombia, El Palmar, Las Mercedes, José Cárdenas, Capiro, El Camping, Las Babillas y Fernán Díaz, y la estación radio base está en el cerro La Pita, ubicado en Ovejas, Sucre.



Las ventajas de usar TVWS para temas de conectividad en zonas rurales son muchas: el costo por el uso del espectro es cero, las excelentes características de propagación de las frecuencias usadas que permiten conexiones inalámbricas de hasta 15 kilómetros de distancia con tasas de transmisión de hasta 10 Mbps, se apoya en la red de fibra óptica que ya está instalada en las cabeceras municipales para lograr la conexión de última milla, la instalación de la infraestructura necesaria para su funcionamiento es muy sencilla y práctica, y se puede instalar en cualquier parte del país sin importar su condición geográfica.



En la ANE, comprometidos con la innovación, permanecemos en la búsqueda de nuevas opciones para ofrecer internet en zonas apartadas, teniendo en cuenta lo agreste de la geografía del país. Estamos seguros de que con este tipo de iniciativas impulsaremos el acceso a internet haciendo un uso eficiente del espectro radioeléctrico y trayendo beneficios sociales y económicos al país, cerrando la brecha digital. De esta manera, seguimos demostrando un liderazgo en materia de uso eficiente e innovador del espectro radioeléctrico.



Para conocer más de esta novedosa tecnología, los invito, el próximo jueves 22 de abril, al ‘Foro: Espacios en blanco de TV, una tecnología que conecta a las zonas rurales del país para mejorar la calidad de vida’, en el cual socializaremos la importancia de esta solución y varios casos de éxito que se han venido implementando con esta tecnología en diferentes partes del país, para llevar conectividad de internet a las instituciones públicas educativas, la tecnología utilizada, infraestructura necesaria, impacto del proyecto, tiempos de instalación y beneficiarios.



Miguel Felipe Anzola Espinosa

Director General

Agencia Nacional del Espectro