¿Y el centro qué?

En Colombia tendemos a mirarnos el ombligo. Como si pensáramos que el mundo comienza en Punta Gallinas y termina en Ipiales, o al revés. Como si fuésemos los únicos polarizados de la cuadra. Los únicos que han pasado por campañas electorales de infarto en donde la izquierda y la derecha llegan a segunda vuelta. Pero en realidad, lo que nos está pasando es de lo más ordinario, de lo más común y predecible, no solo en nuestra agitada región sino en buena parte del planeta.

Porque más allá de las intensas elecciones en el Perú de hace un año, donde Castillo y Fujimori dieron un espectáculo que más parecía un ‘reality’ hecho a la medida de los espectadores, apenas para llenar las redes de frases lapidarias, a menudo también desatinadas hasta el absurdo, el fenómeno de la política como espectáculo se ha convertido más en regla que en excepción. En estos tiempos a los que Byung-Chul Han llama “infocracia”, el discurso político está a merced de ejércitos de troles difundiendo noticias falsas y mensajes cargados de odio con el poder de cambiar la opinión de las masas.



Atrás quedaron los tiempos en los que los mejores argumentos prevalecían. Ahora el poder lo tienen los algoritmos, su dictadura en contra del discurso público basado en una ordenación coherente de las ideas. Pero eso suena tan anticuado como hablar de los tiempos de la imprenta, cuando la racionalidad era gobernada por un planteamiento pausado, lógico. Ahora, en tiempos de ferocidad, hígado y loca pasión, la urgencia de aumentar pulsaciones cardiacas no nos deja tiempo de entender, ni siquiera de escuchar, argumentos complejos basados en estudios no solo empíricos sino también teóricos e investigativos.



La democracia que hizo de Estados Unidos la “tierra de la libertad” tuvo uno de sus grandes pilares en los discursos de 1858 entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas, algunos de los cuales duraban más de una hora, sin que por ello el espectador perdiera interés ni atención.



Pero los tiempos han cambiado, y podríamos decir que en la época de la sociedad de TikTok, con déficit de atención crónica, y el entretenimiento como derrotero de vida, quienes más hacen reír o rabiar, quienes más nos estremecen, nos encolerizan o contagian sus miedos irracionales parecen llamados a gobernar. La competencia le va ganando a la cooperación. Y en ese sistema donde vemos esta presión empírica de las democracias a lanzarse entre extremos, desde Chile hasta Francia, pasando por Brasil, México y España, notamos que en Latinoamérica la izquierda vuelve a ascender, mientras que Europa se debate entre la derecha radical y la izquierda más militante. ¿Y el centro? ¿Ya no existe? Si bien ha faltado solidez en sus propuestas, ante todo, su misma esencia de fomentar la cooperación en detrimento de una lógica binaria, su espíritu incluyente y conciliador le quitan espuela dentro de una “mediocracia” que basa su poderío en antagonizar al oponente.



La complejidad de estas batallas, sucedidas con suerte cada cuatro años (cuando los mandatarios no buscan atornillarse a su sillón), es que desgastan a la ciudadanía, polarizan a la opinión pública y suelen romper la principal promesa de la democracia: la de trabajar por el bien común.



A siete semanas de las elecciones, para muchos es un temor intuir que ni Gustavo Petro ni Federico Gutiérrez estarían dispuestos a aceptar los resultados de la contienda electoral. Espero de todo corazón estar equivocada. Espero también que gane quien gane muestre la ecuanimidad que tantas veces admiramos en líderes como Humberto de la Calle, para los que el centro, más que una filiación política, es una actitud de respeto a la democracia y a las diferencias entre quienes la conforman. Hoy más que nunca, necesitamos un presidente conciliador, capaz de gobernar para todos, dotado con la grandeza para comprender que un mandatario no está nunca por encima del pueblo.



