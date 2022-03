Si hay algo de lo que no hablan los políticos tradicionales es de “vivir sabroso”, y menos de “ser porque somos”. Y ahí es donde Francia Márquez dio en el clavo. Al acuñar los espíritus ancestrales de la filosofía afrocolombiana ubuntu, puso el dedo en la llaga. Se refirió a la política no como una práctica individualista, sino al ejercicio de un líder como parte de una cadena, de una comunidad. Ella misma ha dicho no sentir su candidatura como algo personal. Se reconoce parte de la manada, miembro de una tribu.

Esta mujer, que es una fuerza de la naturaleza, viene a acuñar una expresión, no para referirse al “buen vivir” como confort o bienestar económico, a menudo lo que entiende por esto nuestra rancia clase política. Con “vivir sabroso”, esta amazona caucana se refiere al goce, a esa fiesta cotidiana que lo mismo se celebra bailando al son de una chirimía que comiéndose un sancocho de pescado.



Justo vengo de vivir sabroso en los últimos días. Ocurrió en el Carnaval de las Artes de Barranquilla, ese que se hace realidad bajo la batuta de la Fundación La Cueva y donde conversatorios, proyecciones cinematográficas, conciertos y encuentros para conversar al ritmo de maracas y acordeones nos recuerdan que la bien llamada Puerta de Oro del Caribe es mucho más que ruido y borrachera, cacicazgos políticos y clientelismo.



Y es que esa Colombia de la tradición oral, la misma que se reúne en torno a la música de una marimba, la que hace una colecta para pagar un entierro, la que cuida del niño que ha perdido a sus padres, la que conversa a la sombra de una bonga, canta a coro una canción del Joe Arroyo o se goza un baño de agua lluvia en un barrio popular como el Simón Bolívar de la capital del Atlántico en los días de tormenta, está presente en la ferocidad con que una madre soltera saca a sus hijos adelante, en la nobleza de quien le abre la puerta de su casa a un forastero, en la lucha de una líder social que es capaz de ponerle el pecho a la muerte para defender a su comunidad.



Francia Márquez consiguió en dos frases recordarnos que la política es el arte de organizar a las sociedades humanas. Y como colombianos estamos hambrientos de imaginar una convivencia al margen de la cultura del miedo y el odio. Ella ha llegado para representar esa promesa. La promesa de vivir en comunidad. Así como vivieron los del grupo de La Cueva, con amistad y bacanería. Lejos de los celos, la guerra de egos y la competencia.



¿Qué habría sido de Gabo sin leer a Faulkner? Fueron sus compadres, Germán Vargas y Álvaro Cepeda Samudio, quienes le presentaron al autor norteamericano que iba a influenciar toda su obra. Fue gracias a este intercambio calificado entre compañeros, entre locos, artistas marginados y soñadores, que la grandeza de cada uno pudo sacar punta al afilarse en la sensibilidad de sus amigos. Como bien dice Carlos Polo, asistente de dirección y jefe de prensa del Carnaval de las Artes, este grupo del que también hicieron parte Alfonso Fuenmayor, Alejandro Obregón y Cecilia Porras marca la entrada al modernismo con películas surrealistas como ‘La langosta azul’ y con libros como ‘Todos estábamos a la espera’, de Cepeda Samudio.



Porque es desde el sentido de lo colectivo desde donde nace el amparo para soñar en grande. Sueña mejor quien sueña acompañado. A Heriberto Fiorillo hay que agradecerle hoy el haber dejado un legado enorme al hacer la investigación del grupo de La Cueva, entre tantas otras. A Carolina Ethel, su directora, la oportunidad de revivir un Carnaval que nos recuerda la importancia de la cultura en la identidad colectiva.



Gabo no sería Gabo sin sus amigos. Y tuvo la grandeza no solo de aceptarlo, sino también de celebrarlo. En el caso de Gustavo Petro, ojalá sepa estar a la altura de su fórmula para la vicepresidencia. Sin duda, hoy no estaría vestido de promesa como lo está de no ser por Francia Elena Márquez Mina.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes



