Vivir de palabras

El sábado a las nueve de la mañana tomé un taxi al edificio de EL TIEMPO en la avenida 26. El conductor me contó que estaba en la calle desde las cuatro de la mañana y que, en cinco horas, la mía era su segunda carrera.

–¿Qué vamos a hacer? Me preguntó.



–No sé, le dije. Y por un momento me pareció que éramos un matrimonio decidiendo si tendríamos que vender el carro para sobrevivir. La distancia que nos separaba, el tapabocas, el plástico entre nosotros, desapareció por cuenta de las palabras. Por ellas pudimos entendernos, tener algo parecido a un intimidad momentánea, una conexión.



Luego de una conversación muy cercana con alguien que minutos antes era un desconocido, llegué al periódico media hora después. Tuve que llenar un formulario de ingreso, donde me preguntaban cosas como cuánta agua tomo al día. Luego debí lavarme las manos junto a la entrada, después desinfectarme los zapatos en un charco de químicos. Me tomaron la temperatura. Una vez terminado el protocolo, me dejaron pasar.



Fue extraño encontrar el edificio vacío. Al diario solo van regularmente –aparte de quienes se encargan de imprimirlo– los de Citytv, quienes, por cierto, trabajan 24 horas, siete días a la semana. Me uní al grupo que salió el sábado durante el día. Quería conocer su trabajo para poder contarlo aquí y en un artículo. El equipo era de tres personas: Johana Luchini, la periodista; Robert Márquez, el camarógrafo, y Brenda Torres, la sonidista. Me contaron que primero iríamos a visitar las zonas de cuidado especial delimitadas por la alcaldesa por cuenta de la alerta naranja del coronavirus. Nuestro destino era Kennedy, en la mañana, y en la tarde, Ciudad Bolívar, a donde iríamos a conocer unas denuncias sobre nuevas invasiones entre los barrios Potosí y Caracolí.



Cada uno llevaba su cargamento de alcohol, guantes, tapabocas y gel antibacterial. En el carro, Robert comentó:



–Vamos a ir justamente a los sectores aislados por ser focos de contagio. Excelente plan.



Todos reímos. Nuevamente las palabras lograban acercarnos en tiempos de medir distancias. Durante la jornada, pude ver un grupo de bomberos que salvaban un perro caído en un caño en el Tintal para luego bañarlo con champú, mientras los vecinos aplaudían. Vi a la policía poniendo comparendos a las mujeres que habían salido el día de hombres. Vi los puestos de frutas en el barrio María Paz, los arreglos de flores para el Día de la Madre, los letreros en las puertas de las casas ofreciendo tapabocas, giros a Venezuela, bolsas plásticas, pescado crudo, servicios de zapatería, de desinfección, de costura.



Vi al venezolano cuando le dijo a Johana: “Señorita, disculpe, ¿Y qué irá a ser de nosotros ahora con esta pandemia?”. La respuesta fue: “¿Le gustaría hacerle esa pregunta a la alcaldesa?”, “Sí”, dijo él, entusiasmado. Y entonces sacaron la cámara y el hombre pudo hacerle su pregunta a Claudia López, la misma que ella respondió en la emisión de las 8 de la noche. La satisfacción del hombre era evidente. Una vez más las palabras demostraron que no estamos solos, que no todo está perdido cuando al menos alguien nos da una respuesta.



Los periodistas de calle son esas personas dispuestas a contar el drama de quienes sufren con la “olla” de al lado, con los invasores de tierras, con el hambre. Saber que hay alguien que escucha es un alivio en tiempos de incertidumbre. Reporteros, camarógrafos, fotógrafos tienden puentes que no solo tienen un efecto real, sino que son además un bálsamo, una conjura contra la soledad y el miedo. Ellas y ellos, con su contacto con la gente, su capacidad de oír, nos recuerdan que las palabras son el conjuro contra el distanciamiento, el puente luminoso que nos permitirá atravesar este túnel a pesar de la oscuridad. En tiempos enfermos, las palabras reaniman, consuelan, vivifican. Qué suerte que contamos con ellas.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes