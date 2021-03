Una pregunta

Mi hija Matilde está en la edad de los por qué.



–¿Tener hijos es obligatorio, mamá?, pregunta.



Al recordarlo pienso en la Biblia, donde la maternidad es enunciada como castigo. En la mitología griega, en la tradición hindú. En todas estas visiones, la mujer está asociada a una deidad maternal (la Virgen María), a una víctima sacrificada o asesinada (Casandra, Antígona) a una mujer traidora o perversa (Medea, Fedra, Electra).

Como si en lugar de mujeres en plural fuésemos una sola. Brujas, deidades tempestuosas, impredecibles, putas, mártires, dadoras de vida y exterminadoras. Un catálogo definido por los siglos de los siglos. Unos modelos cuidadosamente seleccionados. Identidades prefabricadas, escritas, como la sentencia en los cuentos de hadas donde la mujer no podrá salir del castillo, no podrá despertar ni salir del cautiverio a menos que aparezca un príncipe a salvarla.



Pero, a pesar del relato dominante, las identidades femeninas superan con creces las ofrecidas por catálogo. Lamento no haber tenido nunca con mi madre las conversaciones que tengo contigo, hija. Nunca le pregunté, por ejemplo, como me lo has preguntado tú, si ser madre era difícil. Menos aún si era obligatorio. Tal vez porque suponía lo problemática que debió de ser la maternidad para una madrileña nacida durante la Guerra Civil española y criada en Cataluña, la que conoció a tu abuelo caleño en el París de comienzos de los sesenta y decidió venirse con él a Colombia ya esperando a la segunda de sus cuatro hijas.



Hoy me imagino que ese destino de migraciones y desencuentros, de asombros y profundas soledades, no debió ser sino una suma de miedos, deseos, necesidades. En fin, eso que somos todos y todas, sin excepción. La humanidad como un amasijo de experiencias diversas, muchas de las cuales puede que no comprendamos, algo que no nos impide respetarlas, por extrañas que nos resulten.



Como la especie atrapada en sus propios sueños y quimeras que somos, creadores y carcelarios de nuestros propios relatos sociales y culturales, lo mejor que podemos hacer es aproximarnos a las historias de otros desde la empatía y el afecto. Porque lo que somos, querida Matilde, los humanos, es una suma de relatos que nos cuentan y contamos. Por eso hay que tener los oídos bien abiertos. Abiertos hacia fuera, pero también hacia adentro, para aprender a escucharnos desde el corazón.



Ser feminista, a mi entender, es ser un poco más humano. Afinar el oído. Y como feminista, como madre, diré que mi miedo más entrañable fue la maternidad. Llegué a sentir pavor. Quería ser madre, y sabía que quería, pero no quería perderme a mí misma. No quería convertirme en otra madre como las de los comerciales de pañales. Tampoco quería ser una mártir agradecida dispuesta benévolamente a la renuncia.



Ahora puedo decir con orgullo que fui madre del modo en que quise serlo. Un hecho que representa una victoria personal pero, sobre todo, una victoria del feminismo. Un movimiento que busca liberar a los seres humanos, mujeres, hombres, lesbianas, gais, transexuales, sin género, al ser, aprender a respetarle como persona más allá de etiquetas o supuestos moralismos utilizados para limitar libertades individuales.



Así como estoy a favor del aborto, creo que la maternidad debe ser libremente elegida o no ser en absoluto. Por eso estoy a favor de la maternidad de aquellas mujeres que eligen ser madres como proyecto de vida. Y creo en un feminismo incluyente, no sectario, un feminismo que nos acoge en la tribu a pesar de las diferencias en nuestros estilos de vida y modos de pensar. Un feminismo donde cabemos todos, todas, todes. Un movimiento sin sectarismos, festivo, que lucha contra la opresión en todas sus formas.



–Claro que no es obligatorio tener hijos. ¿Por qué lo preguntas?, digo al fin.



La pregunta que hizo justo después, se las quedo debiendo.



MELBA ESCOBAR

