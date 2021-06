Una ausencia demasiado presente

Hace casi veinte años, cuando murió mi papá, yo solo miraba sus zapatos. Y sus corbatas. Recuerdo la casa sumida en un silencio espeso mientras su reloj de pulso todavía marchaba tictac, tictac. Entonces escribí una novela, ‘Duermevela’, para hablar de la forma invasiva como la ausencia se hace presente en todas partes cuando estamos en duelo. Hace dieciocho meses murió mi mamá. Se supone que ese es el tiempo que toma hacer un duelo. No lo sé. Lo que sé es que todavía me sorprende una canción de Édith Piaf y se me vienen las lágrimas, que no puedo ver los rompecabezas de cientos de fichas sin recordarla, y que extraño las cosas más inesperadas, como las figuras que hacían sus manos inmensas en el aire mientras hablaba.

El duelo tiene ese modo de actuar caprichoso, errático. Esa costumbre de sorprendernos en el momento menos pensado, de atacarnos por la espalda y dejarnos reducidos a criaturas desahuciadas, siempre a media cuadra de sucumbir en el llanto descontrolado.



La incertidumbre encarna al duelo. Lo define. Entraña su ADN. Vivir un duelo es estar al acecho de un pálpito, una punzada, un movimiento errático de las emociones. Hace unos días pensaba que estos tiempos duros están marcados por el símbolo del duelo en todas partes. En el sonido de las ambulancias en las madrugadas, a mediodía y a la hora de irse a dormir. En las UCI que no dan abasto. En el país que se va quedando sin oxígeno y sale a las calles a reclamar el derecho a una vida digna, a ir a la escuela, a volver a imaginar un futuro, a dejar de tener miedo, a tener un trabajo, a no morir asfixiado, a no morir por hacer un reclamo justo, a no morir en servicio, a no morir, a no malvivir, a vivir, a vivir con ganas.



El duelo lo hace también el pueblo venezolano que se quedó sin país, la médica que tantas veces ha perdido la batalla contra la muerte, la familia desplazada que perdió su hogar. Por estos días, todos somos presa de las dinámicas disruptivas del duelo, su abrupta aparición, su tendencia a ubicarnos en el centro del limbo. Pero sabernos juntos en la mitad del abismo, acaso sea un consuelo. El consuelo de saber que nos tocó este momento, tan parecido a un paréntesis, sin marcha atrás ni visibilidad hacia delante. Como en todo duelo pasamos por la negación, la ira y la negociación, no sé si estamos en la fase de la depresión o ya entrando en la aceptación, a lo mejor no hemos salido de la ira.



En todo caso, será después de la tan anhelada aceptación cuando intentemos asumir un cambio colectivo. La manera de hacerlo será a través de las palabras. Pero no de las palabras que hieren, hunden, destrozan. No de las que anulan, siembran miedo, riegan sed de venganza, empobrecen, desnutren, estallan como minas quiebrapatas, como corazones rotos, como últimos alientos de vida en una noche larga. De esas ya hemos tenido suficiente. Necesitamos palabras refugio, palabras aurora, palabras brújula. Palabras para unirnos como en torno a una hoguera. Palabras que abracen, consuelen, reanimen los ánimos abatidos. Palabras talismán, palabras conjuro.



Es cierto que hay días en que las palabras amanecen vacías, quebradas. Otros días, tan solo apáticas, indiferentes. Entonces nos queda el reconocimiento de estar viviendo una soledad compartida, una ausencia presente que podemos sentir en nuestros cuerpos mientras la sabemos habitando a otros. Nos queda el vértigo conjunto, el no sabernos solos frente al fin de una era, el colapso de un tiempo, la anunciación de una nueva anormalidad ineludible y al mismo tiempo incierta. Todo esto que nos ocurre a nivel personal y también colectivo: un solo duelo con millones de razones al saber que el mundo que era ya no será más y darnos cuenta de que el que vendrá todavía no nace.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes