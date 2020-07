Tiempos de cambio

Algunos llaman darwinismo social a esta pandemia que ha venido a agravar todo cuanto ya estaba mal en el mundo. Los pobres se han hecho aún más pobres, la clase media se ve azotada por el desempleo, cierran miles de empresas, se engrosan en decenas de millones los números de desocupados del planeta. Incertidumbre, ansiedad, miedo, depresión. Salir con tapabocas, lavarse las manos, dejarse tomar la temperatura en cualquier parte. Se hace evidente la diferencia entre quienes pueden hacer teletrabajo y quienes no. Ya hace décadas el tiempo que se le dedica a una labor y su valor dejaron de tener la menor correspondencia, especialmente en países subdesarrollados, pero, como todo, ahora es incluso peor.

Muchos oficios, ya de por sí precarios y mal pagos, tienden a desaparecer. Es así como el capitalismo global, donde la ganancia y el crecimiento pasan a ser una suerte de “ley natural”, empieza a regir con la virulencia darwiniana de “la ley del más fuerte”.



En medio del desconcierto y el número creciente de casos de contagios en Colombia, empezamos a barajar nombres de precandidatos presidenciales. Si bien es demasiado temprano para suponer quién vendrá después del gobierno de Iván Duque, no lo es para recordar que más allá de ir a las urnas a votar por uno u otro candidato, los colombianos tenemos el poder de cambiar la narrativa y, por ende, el futuro. Ya sucedió bajo el gobierno Santos, que con todas sus deficiencias logró el nada insignificante triunfo de firmar los acuerdos de paz con las Farc. Que los acuerdos no han sido implementados y que este gobierno impotente no ha mostrado ni voluntad ni fortaleza para hacerlos realidad son un hecho. Pero también es un hecho que trece mil guerrilleros entregaron las armas porque creyeron en un país donde los conflictos no volverían a resolverse por la vía violenta. No olvidemos también que más de seis millones de colombianos salimos a votar por el Sí en el plebiscito, en respaldo a los acuerdos, a las víctimas de la violencia y, sobre todo, al relato de un país que le dice no a la guerra.



Esos más de seis millones que le apostamos a la paz, y todos en general, tenemos, sin embargo, una tarea pendiente. Desarmar el lenguaje cotidiano, salir de la trinchera desde donde les gritamos a los otros: tibios, mamertos, paracos, enmermelados, uribestias, castrochavistas. Es tan infantil y banal el nivel discursivo. Me hace pensar en ese lema que dice: ‘cada pueblo tiene a los gobernantes que se merecen’. Me pregunto, entonces, si cambiamos como sociedad, si elevamos la calidad de nuestras conversaciones, si verificamos la información antes de replicarla desde la rabia o la fidelidad de hinchas fanáticos, si buscamos crear consensos con miras a generar comunidad en lugar de dividir y estigmatizar al otro, ¿habremos alcanzado la virtud necesaria para merecer mejores gobernantes?



El lenguaje hizo posible el surgimiento de las sociedades. Del mismo modo puede moldear a las ya existentes. En lugar de usar las palabras para ahogar los debates en discusiones inútiles, podemos usarlas para construir un nuevo relato de país. Uno donde no somos violentos, sino solidarios, en donde sabemos organizarnos y nos movilizamos colectivamente por el bien común.



Más allá de quiénes sean precandidatos, candidatos o incluso presidente o presidenta, necesitamos convertirnos en una sociedad empoderada, capaz de generar procesos y movimientos desde un cerebro social autónomo y fortalecido, capaz de pensar con independencia del poder y sus maquinarias clientelistas. Si bien el Gobierno tiene un papel definitivo, también lo tenemos los ciudadanos, quienes, al transformar la reactividad destructiva de nuestra comunicación en un diálogo, estaremos aportándole a la construcción del relato de ese nuevo país que soñamos un día, y cuya posibilidad aún existe como promesa inconclusa.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes