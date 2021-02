Sueño de un hombre despierto

A menudo uno se cansa de las noticias saturadas de fatigas y desengaños a causa de un país al que no le faltan motivos para considerarse fallido. Tal vez por eso resulta tan refrescante leer ‘Magdalena, River of Dreams’, del antropólogo, botánico y escritor Wade Davis. Autor de ‘El río’, publicado en 2001, exquisitamente traducido al español por el poeta Nicolás Suescún, el libro nos revela a Colombia desde el Amazonas como un territorio de exuberante biodiversidad, magia y templanza. En esta ocasión, Davis nos trae un libro sobre el alma de esta nación. ‘Magdalena, historias de Colombia’ aparecerá en abril en castellano con editorial Planeta.

Veinte años después de su otro libro, su otro río, nuevamente en un momento de la historia en el cual hemos fallado en ese acto de fe que es ser colombianos, Davis repite el milagro de devolvernos las alas que él encontró en nuestro país. Y lo hace a través de su mirada siempre fresca. La del hijo de una secretaria canadiense que ahorró su dinero para mandarlo a los catorce años a Cali porque “el español es la lengua del futuro”. No sabía entonces Davis que aquí encontraría su destino. Que a ese primer viaje le seguirían muchos más entre la manigua, montañas, bosques y quebradas.



Wade conoce la aguapanela, el sancocho y el casabe. Entiende de especies nativas y también de una guerra hecha de millones de víctimas. Lo llamo Wade porque, aunque no lo conozco, siento como si lo conociera. La nacionalidad colombiana la recibió como un regalo que le fue otorgado en el 2018.



Y es de ese colombiano por elección hecho a fuerza de recorrer nuestra geografía de quien todos tenemos tanto que aprender. Porque si bien no desconoce una historia de dolor y atrocidades, tampoco se niega a caminar en nuestro suelo sin perder la perplejidad y la inocencia de un joven que aterriza de golpe y sin saberlo en el país más bello del mundo. Y justo porque viene de un país de nieve donde casi todo parecería estar resuelto, su mirada le permite la pureza y la imparcialidad en el juicio para descubrir aquello que la nuestra, acostumbrada a una historia de pérdidas y perdedores, no nos permite ver.



En ‘Magdalena, historias de Colombia’, Davis nos lleva a asombrarnos con él. Y para asombrarse hay que observar con atención. Estar despierto. Entrar en otra actitud, una fresca, recién nacida, que se asoma al mundo como quien lo ve y lo nombra por primera vez. Desde esa mirada, la coca no es “la mata que mata”, es “la hoja sagrada”, la “planta divina de la inmortalidad”, algo que no solo dicen los chamanes, también lo dicen los científicos que han descubierto que tiene aún más nutrientes –calcio, hierro, fósforo, vitaminas A y E– que casi cualquier otra planta cultivable. Se preguntaba el viajero español Antonio Julián, en 1787, cómo es que el poder de la coca como tónico y estimulante no había sido aún descubierto para su comercialización en Europa. Para muchos, sus atributos la hacen incluso más efectiva que el té, el café o el chocolate.



En estas páginas encontraremos otra dimensión de la realidad que necesitábamos descubrir con urgencia para vernos desde la fascinación y el cariño con que Davis ha sabido mirarnos. Podemos imaginar otros futuros gracias a la planta que tanto hemos demonizado. ¿No sería una hermosa alegoría que fuese justamente la coca la que le diera un giro a nuestra trágica historia? Como la marihuana, la amapola, entre otras. Ja. Qué ironía. Pensar que la salvación para nuestro ecosistema, nuestra economía y nuestro conflicto puede estar en las mismas plantas que desde afuera, y por intereses ajenos a los propios, tanto nos hemos empeñado en satanizar y erradicar. Más allá de este tema, Davis aborda muchos más. La historia, los viajes, la majestuosa biodiversidad se van abriendo aquí como capullos en flor, como ventanas, hacia un nuevo horizonte, hacia otra manera de habitar la tierra que nos vio nacer.



MELBA ESCOBAR

