Pensar unidos

Siempre estamos hipotecando la felicidad o la esperanza, que vienen siendo lo mismo. Las imaginamos en un futuro, en el mediano, casi siempre en el largo plazo, allá a donde llegaremos después de mucho penar. La felicidad aparece en la llanura, donde ya no hace ni frío ni calor, ese lugar que alcanzamos después de escalar, padecer.



La imagen tiene resonancias religiosas, sin duda alguna, pero también me hace pensar en política. Cada cuatro años volvemos a reinventar el mundo, a querer arrasar con lo anterior, iniciar de cero. Cuanto hizo la administración anterior es fallido, equivocado, ingenuo o ventajoso. Hay que volver a empezar.

Y es en esa misma lógica en la que vemos obras a medio hacer; proyectos abandonados, a veces para siempre. Como si la democracia se sentara en un estadio durante el partido de dos gigantes en el que solo nos importa que gane nuestro equipo. Gritar hasta quedarnos afónicos.



La pasión propia de un clásico, sin embargo, tiene mucho de fiesta. En la democracia, en cambio, cada vez tiene más espacio el lenguaje irascible de la política de la ira, su lógica binaria, el gusto por aniquilar al contrario porque, al final, lo único que importa es estar con los buenos o con los nuestros, que, en estos términos, es igual.



Sin embargo, el juego de la democracia solo es sostenible mientras se respeten las reglas. Es por eso que la posibilidad de un triunfo de Donald Trump resultaba no solo negativa, sino peligrosa. No es exagerado decir que el magnate que propina insultos a afroamericanos, mujeres, demócratas, liberales, migrantes y minorías de todo tipo había roto hace rato con los principios del sistema.



Al ser un referente global, el riesgo de seguir con un déspota, intelectualmente limitado, ‘bully’ y desequilibrado, apoltronado en la Casa Blanca, mandaba un mensaje muy desafortunado: quien llega al poder puede atrincherarse en él, romper las reglas de juego y gobernar solo para los de su equipo, apelando a la mentira de manera constante.



Quizá esto último sea lo más grave. Alguien que desde el primer momento gobernó solo para una parte de los ciudadanos, mientras se dedicó a estigmatizar, despreciar, matonear y perseguir a quienes no pensaban como él y se mostró insensible a la pandemia. ¿No es eso, de entrada, romper el primer mandamiento de toda democracia? Quien resulta elegido por la mayoría lo hace para gobernar a todos y todas. El ejercicio del poder no se divide para un mandatario entre quienes lo apoyan y quienes no, otorgándoles beneficios especiales solo a los primeros.



Se ha visto desde siempre que los populismos de derecha y de izquierda suelen alimentar la retórica del descontento para culpar a otros, señalar a sus seguidores como ‘los elegidos’, los vencedores que habrán de prevalecer sobre los demás, los que piensan distinto, a quienes el líder, una vez sea elegido, probará equivocados.



Por esto resulta tan importante el primer discurso como mandatario electo dado por Joe Biden, en el cual dijo: “Prometo ser un presidente que busque no dividir, sino unir. Que no ve estados rojos y estados azules, sino Estados Unidos”. Con esas palabras, el nuevo líder del país más poderoso del mundo (todavía) recupera la maravillosa esencia de una democracia. A saber, tener como norte el interés general, sin distingo de raza, género, clase social, origen, religión ni partido.



Lo que consiguió este hombre de 77 años con la estupenda Kamala Harris como fórmula vicepresidencial fue recuperar un ‘nosotros’, un sentido de comunidad y de esperanza colectiva. Ojalá este triunfo de la ecuanimidad y la razón sobre el odio y la exclusión sirva de inspiración durante la oleada de elecciones que se avecinan en América Latina. Ojalá pensemos cada vez más la democracia como una construcción en proceso constante, y no como un nuevo origen del mundo que ha de renovarse cada cuatro años.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes