Palabras vivas

En esto de ser invitada a ferias y festivales nacionales del libro, encuentra uno que cada vez hay más por todo el país. El Oiga, Mire, Lea, la Feria del Libro de Cali; Un Río de Libros, en Montería, la Fiesta del Libro en Medellín o la Feria del Libro en Barranquilla son apenas algunos ejemplos. Los autores nacionales vamos a uno u otro con la expectativa de alcanzar esa impredecible y siempre emocionante cadencia con el público.

Hace unos días, al final de una charla, vino una mujer a decirme que ella era Cecilia Palacios, la protagonista de mi novela más reciente. Me pidió cinco minutos para explicarme por qué está segura de que el texto se basa en su vida. Me debatí entre argumentarle que eso era imposible, pues lo que escribí no solo es una ficción, sino que además a ella no la había visto nunca. Sin embargo, antes de darle esta respuesta, recordé que la literatura es también un acto de fe.



La lectura de ficción es un momento místico en el cual se suspende la incredulidad para entregarse a una verdad hecha con palabras. En un mínimo gesto de justicia poética, decidí escuchar a esta lectora que se había tomado el tiempo de leerme. En ese cruce de narraciones, relatos esculpidos con la materia de la invención que se encuentran abriéndoles espacio a conversaciones reales, una voz encuentra un reflejo de la propia, y en ese ser escuchados llegamos a sentirnos, incluso, comprendidos o reconciliados.

La literatura es una forma de volver a nacer; también, de permanecer vivos a través de palabras que se quedan cuando ya nos hemos ido. Puede ser una forma de revisitar el pasado, darle una segunda vida, acaso una oportunidad de encontrar en el tiempo presente la resonancia de aquello que no tuvo eco en su momento. Así sucede con reediciones de grandes autores desaparecidos que parecen estar más vigentes que nunca. Me refiero al chocoano Arnoldo Palacios, cuya novela Las estrellas son negras me parece tan moderna hoy como lo era hace 70 años.



La vigencia de un autor casi desconocido en Colombia y ahora reeditado por Seix Barral con Buscando mi madredediós, obra presentada en la pasada Feria del Libro de Cali, es una oportunidad de resucitar a los muertos, hacerles justicia, devolverles el lugar en la literatura que siempre merecieron tener, pero que en un país con la mala maña de privilegiar las voces cercanas al poder no tuvo resonancia.



En la Colombia que hoy busca abrirse a las regiones, que habla de temas diversos, que tiene cada vez más autores y autoras con formaciones heterogéneas, miradas contrarias, distintos registros y miradas, es una alegría celebrar estos puntos de encuentro en donde el autor académico, la incendiaria, el pensador especialista en ideas generales, el progresista, la poeta de vanguardia se dan cita para conversar con un público cada vez más propenso a encontrar su propia sintonía en medio de un coro de voces.



En contraposición a las noticias, que por definición parecen ser siempre negativas, hay que decir que somos un país más plural, abierto y coral, donde un Arnoldo Palacios, una Elisa Mujica, con una novela como Catalina, recientemente reeditada por Alfaguara, vienen a decirnos que sus palabras han vuelto a la vida.



Ojalá a este resucitar de genios dormidos lo sigan otras voces como la de Alba Lucía Ángel, quien en la Fiesta del Libro de Medellín mostró que sigue siendo tremenda visionaria; a la también autora Helena Araújo tampoco se la encuentra en librerías, ni a Manuel Zapata Olivella o Manuel Mejía Vallejo. Ojalá esa amalgama de voces aún vivas con voces que regresan del más allá les devuelva a las palabras su poder para hacernos recordar el futuro que fue y el que todavía puede llegar a ser.