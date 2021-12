Palabras en tiempos inciertos

Coronaplauso, coronomanía, coronalengua, coronabebé, covidiota, emergenciólogo, hisopo, cubrebocas, triaje o vacunología son solo algunas de las palabras asociadas a la pandemia de covid-19 e incorporadas en 2021 al ‘Diccionario’ de la Real Academia Española.



Junto a ellas entran otras como ciberacoso, webinario, gentrificación, bot, ciberdelincuencia, criptomoneda o geolocalizador, asociadas a la tecnología. Con respecto a la gastronomía, encontramos cachopo, quinoa, tinto de verano, crudité, rebujito o cachope.

No faltan otros fenómenos asociados de manera indirecta pero vinculante a la pandemia, como burbuja social o nueva normalidad. Al hacer un repaso, me asombra pensar cómo la mayoría son conceptos que llevan apenas dos años en nuestras vidas y, sin embargo, ya han coronado el perenne universo del idioma. Es así como la RAE, lo más cercano a una catedral, el Vaticano de la sagrada lengua española, ha admitido términos que habría considerado temporales (ingenua de mí), incluso pasajeros.



¿Pero cómo ha podido pasar esto así de rápido? Me pregunto con una mezcla de confusión y pesimismo, pues la sensación de que tanta coronapalabra haya entrado en la coronalengua como parte de la coronamanía de un lenguaje que alcanzó la cifra de mil millones de consultas en un año me hace pensar que a lo mejor soy otra covidiota que piensa que el mundo no se partió en dos el día que apareció la maldita peste esta.



Pero habrá que creerles a los sabios, eruditos y letrados, lingüistas expertos de las 23 academias hermanas que conforman el mundo hispano. Un mundo contenido en palabras que, como bien da fe el léxico que lo sustenta, se compone no solo de chuches y faláfeles.



Si bien llaman la atención la súbita llegada del coronavirus y su aparente expectativa de permanencia a juzgar por el chorrero de términos vinculados a su existencia, más me sorprende aún (y en este caso para bien) la aparición de conceptos como poliamor: “La relación amorosa o sexual que se mantiene entre más de dos personas con el consentimiento de todas ellas”.



Palabras como transgénero, cisgénero y pansexualidad afianzan la diversidad sexual, así como la complejidad en cuanto a la identidad de género.



Con 3.836 variaciones, entre novedades y modificaciones, el diccionario aparece vigoroso, activo, más vivo que nunca. Los académicos y estudiosos de las distintas geografías y culturas que podemos recorrer a bordo de un solo léxico demuestran que el español es una lengua cuidada y bien querida; la balsa desde donde navegar paisajes conocidos y extraños, pueblos, creencias y relatos capaces de trenzar valores, sueños y fábulas compartidas.



A veces pienso en el castellano como una casa, una morada que cobija por igual a 600 millones de hispanohablantes. Alguien me decía ayer que las palabras habitan en nosotros del mismo modo que nosotros habitamos en ellas. Fue en la duermevela de esta madrugada, cuando llegaba a tientas la palabra ‘amanecer’, debajo de noche y encima de oscuridad, cuando sentí el idioma, tan querido y confiable, aun en tiempos de incertidumbre, este idioma transgénero que es él y que es ella, no binaria, viviente, inclasificable y al mismo tiempo fiel.



El español, el idioma, el léxico, todos ellos, todas ellas, uno solo y tantas maneras de decir, desde los tiempos del arado a los días del cubrebocas. Esta lengua es mi vida en cada letra, una vida cambiante como las palabras que se transforman y crecen, como aquellas que se van y nunca vuelven, como este mundo etéreo e impredecible donde la manera de expresarnos y de entendernos es acaso el único lazarillo que no nos suelta la mano en medio de la negra noche. Nuestra lumbre y camino.



MELBA ESCOBAR

