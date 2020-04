Pájaros de cuarentena

Los rayos de luz que se proyectan sobre el mantel, el colibrí de alas verdes platinadas que no había visto antes, la mejoría en los acordes del vecino que aprende a tocar la guitarra. Momentos como regalos de cuarentena.



Regar las plantas, escuchar un audiolibro, preparar el almuerzo y, percibir, por una vez, la textura cambiante en la voz de mi pequeña. Ese punto preciso donde está pasando de ser una niña genérica a una persona con un carácter definido. No habría notado esta sutileza en su voz, si el tráfico de la carrera séptima fuera el acostumbrado. Escucharla sin el estruendo de la ciudad distrayéndome, me transporta a otra época, cuando yo era una niña y Bogotá era una ciudad donde sonaban los pájaros.

El encierro abre una ventana a la nostalgia, reaviva los recuerdos, y nos permite viajar desde la sensualidad de los sentidos.



Nuestra presencia suele ocupar tanto espacio. Avanzamos dejando ruido y esmog a nuestro paso. Ahora, la naturaleza ocupa el lugar que dejamos. Pero lo hace de manera tanto más delicada, lo hace con gracia. La música de las aves, el salto de los peces en los canales de Venecia, las carreras de conejos en los jardines de Milán, las marchas de cabras salvajes en Gales, los monos en las calles de Nueva Delhi.



En el registro sonoro de nuestra vida en cautiverio, la vida predomina. En Neiva vieron una zarigüeya con sus crías. No muy lejos de mi casa, alguien le tomó una foto a un zorro. En la bahía de Cartagena hay aguas cristalinas. En mi balcón hay una mirla bañándose en un charco de agua lluvia. Ahora me despiertan no los pitos de los carros, sino el canto de los copetones. Y eso hace que este presente donde los humanos nos quedamos adentro, mientras el resto de criaturas hace fiestas al aire libre, se parezca a otra vida, o a otra era.



Afuera se han quedado los héroes. Médicos, enfermeros, porteros, mensajeros de Rappi, policías, periodistas, recogedores de basura. Siguen trabajando. Lo hacen unos por salvar vidas, otros por seguir dándole cuerda al reloj que mantiene al mundo en movimiento. Recicladores, vendedores ambulantes, taxistas. Muchos salen porque no les queda opción.



Entre tanto, los privilegiados, aquellos que tenemos comida en la alacena y algún dinero en el banco, podemos darnos el lujo de habitar este paisaje interior. Aquí, en el mundo de adentro, podemos sentir nuestros ritmos naturales, sus latidos. No hay la urgencia de ir a conquistar un futuro imaginario, de salir a hacer cosas o a venderlas, de llenar el tiempo como quien llena la hoja de entrada en migración a un país del norte. Aquí, ahora, podemos cultivar la curiosidad como una planta en cautiverio. Regarla, podarla, verla crecer mientras caminamos hacia adentro.



Aquí y ahora, está solo la intimidad con sus sonidos. El canto en la ducha de la abuela del quinto, el sonido del agua sobre los platos en el fregadero. Esa vida en la que todos somos iguales. Nos despertamos. Nos miramos los pies o las ojeras, nos topamos al vecino recogiendo el periódico, cada uno en pijama, nos sonreímos con cierta complicidad, como si hubiéramos dejado de ser extraños.



Preparamos el café y esperamos poder lidiar con la tristeza, la ansiedad o el miedo. Saber que hay alguien más arriba y alguien más abajo en las mismas circunstancias, sin relatos de poder ni de gloria, sin ambición, solo ahí, en un presente suspendido como el de la infancia, sin jerarquías impostadas por un mundo adulto, sin divisiones caníbales entre ganadores y perdedores.



En este tiempo de sonidos vivos, ojalá podamos escucharnos también a nosotros mismos. Sentir que estamos aquí, ahora, como todas estas criaturas. Para compartir un tiempo y un espacio, cada uno con su propio canto, y su corazón entre las alas.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes