Otra especie amenazada

La crisis nos ha traído una obsesión particular por la rendición de cuentas, los balances y los recuerdos: que cómo era la vida antes del coronavirus; que cómo se cuentan otras enfermedades similares en novelas como ‘El Decamerón’, de Boccaccio, ‘La peste’, de Camus, o ‘El amor en los tiempos del cólera’, de García Márquez; que si la peste negra, que si la gripa española; que si somos mejores o peores que antes.

En este año que cumplimos ya de esta “nueva normalidad”, los seres humanos descubrimos tener una facultad natural, única y excepcional, para ponernos de acuerdo. Quién lo habría creído. Ante un miedo compartido, todos obedecemos: nos dejamos tomar la temperatura a la entrada de los edificios, aceptamos dejar de enviar a los niños al colegio, no volvimos a la oficina, dejamos de asistir a fiestas y conciertos, y nos encerramos para salir solo a cosas urgentes, siempre con una mascarilla puesta.



Sorprende que, siendo un rebaño tan obediente como hemos descubierto que podemos ser, no usemos esa capacidad de organizarnos y responder de forma coordinada ante otra amenaza común mucho más seria para reaccionar rápidamente, tal como hemos sabido hacerlo frente al covid-19. ¿Por qué no tomar entonces medidas así de contundentes frente al cambio climático, por ejemplo?



La buena noticia: somos capaces de cambiar nuestros hábitos y costumbres de manera global y de un día para otro si de eso dependen nuestras vidas. La mala: la ausencia de un liderazgo contundente que asuma iniciativas para un cambio de prácticas frente a al calentamiento global no nos está llevando a reaccionar a tiempo.



Pasaron doce meses y en muchas actitudes seguimos siendo los mismos, a pesar de lo mucho que hemos hablado de “reinventarnos”, “renacimiento” y “cambio de era”. Como dice el historiador Juan Carlos Flórez, durante la decadencia del Imperio romano también se vivía una terrible crisis espiritual, similar a la que vivimos en el mundo hoy, cuyo desenlace fue un largo periodo de oscuridad. Dieciséis siglos después somos todavía olvidadizos, individualistas y banales. Creemos, posiblemente con razón, que todo volverá a ser más o menos igual que antes a la vuelta de dos o tres años. Lo que es casi seguro es que seremos más pobres, desiguales y ansiosos.



Y podremos contarles en un futuro a nuestros nietos que sobrevivimos a una pandemia. Un tiempo en el que fuimos testigos de primera mano de hasta dónde la humanidad es capaz de cambiar las reglas de juego, organizarse de manera más o menos eficaz, tomar medidas y seguirlas. Nos preguntaremos, entonces, en un planeta más caliente, gris e inhóspito, cuántas cosas se habrían podido hacer sabiendo que teníamos el control para hacer las cosas distinto y actuar colectivamente.



Todo esto lo pensé mientras veía pasar a una novia con su traje blanco, su velo y su tapabocas. Me dio optimismo verla porque de alguna manera enviaba un mensaje de esperanza en el futuro. Nos seguiremos enamorando, seguiremos queriendo aprender, crecer, construir vínculos afectivos y proyectos que les den sentido a nuestras vidas. Decía Darwin que no es la especie más fuerte la que es llamada a sobrevivir, tampoco la más inteligente. Es la que más capacidad tiene para adaptarse a los cambios. Pues bien, hasta ahora hemos demostrado creatividad para lidiar con esta y muchas otras amenazas a lo largo de la historia. Ojalá la tengamos también, junto al liderazgo que tanto se necesita, para saber reaccionar y adaptarnos a lo que vendrá.



Parecería una tontería tenerlo que decir, pero el futuro se construye ahora. Más que andar pronosticando el fin del mundo, deberíamos trabajar en hacer posible otro desenlace. El optimismo no es solo una actitud, también es cuestión de táctica y estrategia. Si queremos que exista un futuro, tenemos que comenzar por imaginarlo, decretarlo, y actuar en consecuencia.



