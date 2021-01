No todo está perdido

Cuando vivía en Barcelona, me gustaba sentarme en una de las bancas del paseo del Borne. En calidad de estudiante, no me molestaba vivir en veinticinco metros cuadrados. La vida sucedía afuera. Lo fortuito, esa belleza mágica de errar, vagabundear, hacer de la meta un objeto secundario y permitirle al azar subvertir la cotidianidad siempre trae revelaciones. En esa banca del Borne conocí a varias personas. Por azar.

A mi gran amiga de toda la vida la conocí en un avión. También por azar. Veintisiete años más tarde puedo decir que no me arrepiento de haber insistido en la conversación a la que ella parecía reacia al principio.



Un día de diciembre, hace un año, pasaba por el parque El Virrey cuando vi a Lennymar y a David. Una pareja muy joven, con un niño de brazos. Venezolanos. Con la ropa inapropiada para estar en Bogotá: chanclas, pantaloneta.



David tenía 24 años; Lennymar, 19. Era gente de origen campesino, sencilla, unos de los cientos de miles a quienes el hambre los lanzó a caminar en busca de un país donde pudieran cubrir sus necesidades básicas. Se veían extraviados. Los sorprendía el frío, dijeron, la indiferencia. David me dijo que era parrillero. En el caso de Lennymar, una mujer muy delgada, me tomó tiempo ver su vientre de embarazo.



¿Cuánto le falta? Pregunté.



Estoy en el octavo mes.



Les di algo de plata y mi teléfono. Les dije que, si era un caso de extrema necesidad, me llamaran, vería qué podía hacer. Entre mis contactos, pregunté si habría alguna posibilidad para un parrillero, pero no hubo suerte. Desde entonces han pasado muchas cosas. El bebé nació sano, otro varón. Un año después mantengo comunicación con ella.



A través del WhatsApp he sabido de la carreta que consiguieron para vender aguacates y que luego les robaron. Supe cuando los echaron del lugar donde dormían por no poder pagar la renta. Supe cuando decidieron volver a su país, pues este no les ofrecía nada distinto: “Allá, al menos, nos queda la familia”, me dijeron.



Hace un par de meses, en Cúcuta, una inundación se llevó las pocas pertenencias que tenían. Después murió David por la pandemia, en Cúcuta también. La semana pasada falleció la madre de Lennymar. La mujer estaba desesperada. Pero después se encontró en San Antonio con sus hermanos y primos. Prepararon chocolate y café, se abrazaron en medio del dolor y, al menos por un rato, se sintieron aliviados.



De alguna extraña manera, siento que haber hecho parte de los esfuerzos y tragedias de esta familia, y haber podido echar un cable en algunos momentos, se ha convertido en una de las cosas más importantes que me han pasado en estos últimos meses. Tal vez porque soy una convencida de que el verdadero bienestar solo es el compartido. No porque crea ser un alma bondadosa, sino porque me alivia a mí. Me trae consuelo sentir que puedo hacer algo, aunque ínfimo, por aligerar la carga de quien sufre. Sin duda hay algo egoísta en esto.



Lo cierto es que cuando la precarización de las personas en medio de la situación es cada vez más agresiva y sin salida, quedan los pequeños gestos, esos que podemos tener para calmar nuestra ansiedad personal en medio de la crisis. Ayudar a quien lo necesita y, de paso, recordar que la solidaridad sigue siendo una alternativa.



Todo esto ocurre gracias al encuentro fortuito, ese que no está planeado en ninguna agenda. De esa acción de errar, de ese arte de abrirle la puerta al azar, pueden surgir amistades, descubrimientos; también, actos inesperados, algunos de ellos solidarios. Al mensaje de agradecimiento que me envió ayer Lennymar quisiera contestarle dándole también las gracias. Gracias por permitirme sentirme útil. Gracias por hablarme de vuelta. Gracias por seguir atravesando esa distancia que nos separa para compartirme su vida por teléfono y así recordarme que no estamos solos, luego no todo está perdido.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes