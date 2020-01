Niños malcriados

Villa de Leyva. Hordas de turistas ansiosos tomándose selfis, extranjeros colorados en pantaloneta con una lata de cerveza en la mano, grupos de música andina, estatuas humanas, un artesano con los ojos rojos que ofrece pulseritas, una campesina que busca compradores para sus yerbas aromáticas junto a una tienda de joyas, a un paso de la de ruanas, artesanías ‘made in’ Colombia, panadería francesa, salchichas alemanas, restaurante árabe, mercado orgánico. Las familias avanzan de manera atropellada con la excitación de los avisos luminosos, de la discordancia entre músicas, de los tropiezos en el camino de piedra pensado para caballos y no para la desorientada turbamulta con sus teléfonos en la mano procurando registrarlo todo.

Buscamos un café con un pastel, pero las filas son largas; al parecer, todos queremos la misma torta o la misma fotografía de una milhoja que será subida a Instagram junto a una frase sugestiva, publicitaria, como de agencia de viajes: ‘dulce atardecer en Villa de Ley-va’.



Y no importa que quien tome la instantánea en realidad haya esperado una hora bajo el picante sol, o que el postre no estuviera tan bueno. Lo importante es vender y comprar felicidad, mientras nos exhibimos, como diría Zygmunt Bauman, “como productos en la estantería de cualquier supermercado”. En ese exhibicionismo infantil de productos que quieren parecer finos, sensibles, interesados en el planeta, en el medio ambiente, pero también cultos, también indignados con la injusticia social, con el consumo de carne animal, con la corrupción, en fin, con el dolor ajeno, con el pueblo venezolano, con el ataque a Irán, con el senador X o Y, con los precios de los restaurantes.



Todo esto lo trinamos enfurecidos en Twitter porque hay que dejar clara nuestra indignación, porque, como diría cualquier agencia de publicidad ‘todo comunica’, y porque en esa lógica de los productos que somos hay que aprovechar cualquier oportunidad de exhibir nuestra bonhomía, nuestra sensibilidad, nuestra compasión, nuestro espíritu comprensivo, altruista, solidario. Sin embargo, a menudo me pregunto: si estamos todos tan ocupados con nuestros teléfonos y nuestros mensajes sobre lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos e imaginamos, ¿entonces quién está realmente haciéndose cargo de lo importante? Es como si opinar que la injusticia nos disgusta fuese suficiente contribución para contrarrestarla. En realidad, no solo no lo es. Vivimos en una realidad paralela, líquida como las pantallas digitales, con tanto impacto sobre la realidad como tendría hablar frente a un espejo durante horas y horas.



Sin duda hay algo compulsivo, casi histérico, en esa costumbre contemporánea que Pablo Nacach llama, en su libro ‘Ver y maquinar’, “la ansiedad táctil”. “¿Cuántas veces al día tocamos el teléfono?”, se pregunta.



De regreso a casa decido apagar el aparato. Ya ni recuerdo cuándo estuve desconectada por última vez. Sin teléfono me siento como si me faltara un brazo, el cordón umbilical que me conecta al mundo. Mi prótesis, esa sin la que me siento peor que coja, es ese juguete para adultos con síndrome de ansiedad que también sirve para distraer a los niños. ¿Soy yo quien está al servicio del teléfono o es al contrario? A ese nivel llegan las preguntas con solo dos días de abstinencia digital.



Comunicarse siempre, a cualquier hora, en cualquier parte, no solo nos consume, también nos convierte en niños malcriados. Al igual que mi hijo de dos años, somos una sociedad cada vez más incapaz de diferir la espera ante cualquier expectativa. Como él con su helado, queremos que todo ocurra ahora mismo: que llegue el Uber que acabamos de pedir, que nos contesten el mensaje que acabamos de mandar por WhatsApp, que nos traigan el almuerzo que pedimos a domicilio, rápido, ya, inmediatamente.



