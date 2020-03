Los juegos del hambre

A lo largo de los últimos nueve meses he viajado a Venezuela en cuatro oportunidades. Durante mis idas he visto la basura que nadie recoge, los animales muertos en los caminos, los huecos sin tapar, la yerba cada vez más alta, las avenidas en la penumbra.



La atmósfera deja un mensaje claro: en esto se convierte un país cuando ya no hay instituciones. Y no hay instituciones porque el Gobierno las deshizo. Venezuela ha vivido un sostenido proceso de destitución: monetaria, institucional, hasta de su población. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas informó la semana pasada que una de cada tres personas está pasando hambre.

Y, sin embargo, en Caracas han abierto decenas de bodegones, nombre que les dan a los mercados ‘gourmet’ de productos importados, en donde se consigue desde la champaña más fina hasta el jamón de Jabugo. Los cines están llenos, así como los centros comerciales. Hay más tráfico, mansiones en construcción, carros nuevos, camionetas de alta gama, las favoritas del gobierno bolivariano, según dicen.



Como sucede cada vez más en cualquier latitud, la calidad de vida depende del poder adquisitivo. Solo que en Venezuela es mucho peor. Se ha privatizado la vida pública. Agua solo tiene quien cuenta con tanque; energía, el que posee una planta eléctrica; alimento, educación y salud, quien puede pagar en dólares.



En los últimos meses se ve más actividad. Un observador incauto diría que hay una mejoría. Lo que ha ocurrido es que Maduro ha permitido una apertura ‘de facto’. El hecho es que hoy día el dólar circula en la calle como moneda de curso, y quienes tienen con qué, pagan precios del norte de Bogotá en Caracas, con la gran diferencia de que 250.000 bolívares, el salario mínimo, equivale a menos de cuatro dólares. Eso significa que una gran porción de la población vive al margen de la economía. Lo que gana alcanza, con suerte, para comprar la carne de un día, o hacer un mercado básico que no le durará una semana.



Si bien son muchos los venezolanos comprometidos con un cambio, no habrá suficientes fundaciones que puedan remplazar al Estado. Y Estado no hay. Lo entendí cuando al tercer día sin agua en la capital pregunté si no se podía reclamar: “Hace años no llega la factura, chama. ¿A quién le vas a reclamar?”.



Causa dolor que se normalice lo que ha sido una emergencia demasiado prolongada. Lo penoso, pero cierto, es que va dejando de ser noticia que cierren escuelas y hospitales, que no haya servicios ni alimentos para la mayoría, incluso, que encontremos cada vez más venezolanos mendigando en las calles colombianas.



En medio de esta tragedia, el discurso es construido como un relato a conveniencia del predador. Es por eso que respeto y admiro a quienes en lugar de hacerle juego a la retórica de si Trump, si Putin, si Guaidó, si Maduro, si Duque o Bolsonaro, dedican su lucha a lanzarse de patas y manos a buscar soluciones desde la sociedad civil.



Me conmueven quienes batallan de sol a sol para encontrar respuestas, ya no en la teoría ni en el discurso, sino en la vida real: respuestas como alimento, educación, salud, justicia, albergue, vacunas. Respuestas que transforman la vida de las personas.



Quisiera creer que, en esta extraña parábola del país pobre y violento que, de un día para otro, ve a su vecino rico y estable convertirse en aún más pobre y necesitado, existe algo más allá de la lección de que todo es transitorio. Ojalá aún nos quede, de este y del otro lado de la línea, humanidad suficiente para acompañar el sufrimiento ajeno. No quiero creer que vivimos una película cada vez más parecida a ‘Los juegos del hambre’, donde cada quien administra su privilegio o su desgracia como mejor puede, sin que comunidad alguna interceda en nombre del bien común. Está en las manos de todos no dejar que la profecía termine de cumplirse.



MELBA ESCOBAR