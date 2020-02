La forma más barata de ser libres

Hace cuatro años estaba conversando con un escritor a la hora del desayuno. Se veía tenso cuando me dijo: “Soñé que era el juicio final y me decían: se va a ir para el infierno. ¿Pero por qué? He sido un buen tipo, no le he hecho daño a nadie... ¡Pero estuvo en el Hay Festival de Cartagena!, uno de los peores pecados que se pueden cometer”.



La ocurrencia me hizo reír. Pensé que en las ocasiones en las que he podido venir a lo largo de 15 años, he visto decenas de señoras bogotanas de pava caminar por las calles empedradas con incómodos tacones en una forzosa imitación de Isabel Preysler, como si fueran al Palacio de Buckingham.

Sin embargo, cuando uno se remite a los orígenes de un festival que lleva el nombre de una pequeña población en Gales, descubre que en su semilla tiene más del espíritu de un evento cultural como Woodstock que la marca elitista de una carrera de caballos.



Cabe entonces preguntarse si el toque excluyente hace parte de la esencia del festival, o si no se la imprimimos nosotros, los colombianos. Dicen que las cosas se parecen a sus dueños. También se parecen al lugar donde nacen. Se llama idiosincrasia. Pero las cosas cambian, y cambian los lugares, con todo e idiosincrasia mediante. Y si hay algo que ayuda a cambiar, es el intercambio con otras ideas, miradas y concepciones de la realidad.



El Hay ha cambiado, así como ha cambiado su escenario. En los pocos minutos en los que pude hablar con el mago detrás de esta proeza que tiene lugar en Abu Dabi, Croacia, México, España, Perú y Colombia, con Cartagena como evento central, así como programación en una serie de municipios y veredas tanto de Bolívar como de Antioquia, Peter Florence me dijo que ha visto transformarse a Cartagena en una ciudad más próspera, abierta, internacional y diversa, así como al festival en un evento más incluyente que nació con la bendición de García Márquez.



Entre tantas perlas reunidas en los días recientes del último festival, me llevo el flechazo que significó la respuesta de Inua Ellams cuando le preguntaron por qué escribe poesía: “¡Porque es la forma más barata de ser libres!”, contestó el dramaturgo, poeta, diseñador y ‘performer’ nigeriano radicado en Londres.



Lo cierto es que el festival ha ido ampliando su programación gratuita, al punto de que hoy día la mitad de los eventos se celebran sin costo alguno. Y para hacer justicia tendría que decir que este año he visto muchas menos damas luciendo sus majos atuendos, y más en sandalias y camiseta, así como un creciente número de estudiantes. El festival sí está irrigando su luz más allá del Corralito de Piedra. Y, como dice Florence, “Colombia es un país de historias y el Hay es un Festival para que todos participen de ellas”.



Junto a Cristina Fuentes, directora internacional del Hay, son los maestros de orquesta de este encuentro donde participan 420 empleados, 140 escritores invitados, 20 patrocinadores, entre públicos y privados y alrededor de 50.000 asistentes. Después de haber escuchado en dos ocasiones a Margaret Atwood, haber oído a Juan Manuel Santos, a Wade Davis, Leonardo Padura, Javier Cercas, entre otros, siento que vuelvo a casa inspirada, agradecida y feliz. Solo quisiera que esta experiencia en la cual se puede conversar con otros mundos, ver desde otros ojos y sentir desde otros corazones se expanda cada vez más a lo largo y ancho de un país ávido de otras narrativas.



Wade Davis dijo el sábado, frente a un auditorio abarrotado, que él está convencido de que cuando Dios creó el mundo no solo comenzó por Colombia, sino que quiso ponerlo todo aquí. Habló de mariposas como flores voladoras, habló de hombres que hablan con pájaros en las orillas del río Magdalena, y en ese momento estuvimos todos en comunión, tan lejos del infierno, tan cerca del paraíso.



MELBA ESCOBAR