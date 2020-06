La escuela de la vida

Hace años fui profesora en un colegio. Ha sido, de lejos, el trabajo más difícil que he tenido. No era solo mantener la atención de veinticinco adolescentes llenos de hormonas, más interesados en prenderle fuego al cuaderno de su compañero o aprender a dar saltos en la patineta dentro del salón de clases, sino también hablar de ‘Romeo y Julieta’ mientras una chica de catorce años mascando chicle hacía su propia síntesis:



“O sea, Julieta le tenía ganas a Romeo. Fin”.

La misma chica resultó más adelante matoneada por sus compañeros por ser supuestamente promiscua. Entonces acudió a mí en busca de ayuda, y yo, por joven, por falta de preparación, no supe darle consejo.



Ya entonces me impresionaba hasta dónde centramos la educación escolar en lo material, técnico y científico, y no en lo emocional. Mucho nos preocupan los resultados en matemáticas o comprensión lectora, pero qué poco pensamos en las habilidades necesarias para lidiar con la ansiedad, las relaciones con los otros, los miedos o la rabia. Hablamos demasiado sobre la hipotenusa y la tabla periódica, pero demasiado poco sobre la bondad o la vergüenza.



Ahora creo que sabría lidiar mejor con las situaciones que enfrenté entonces. Pero creo, sobre todo, que la escuela debería ser un lugar donde los maestros tengan la preparación para acompañar las emociones de sus estudiantes con perspicacia y sensibilidad, un aprendizaje para el cual hoy en día no están preparados. Además, en un escenario pospandemia será incluso más urgente de lo que lo ha sido hasta ahora, por la inestabilidad mental y emocional que esta situación ha causado.



En estos momentos, me preocupa más que mi hija sepa cómo manejar la angustia que le produce no poder reconocer las caras de las personas en la calle por la mascarilla que aprenderse las tablas de multiplicar.



En Colombia, más de la mitad de la población no tiene conexión a internet, por lo cual cumplir el mandato de adelantar el año escolar desde el hogar es imposible para la mayoría, así los profesores remitan trabajos y se trate de remplazar el vacío con espacios en radio y televisión. No podemos permitir que, además de las secuelas que dejará esta enfermedad en la sociedad, también incremente la brecha de la desigualdad en el aprendizaje.



Los niños y adolescentes necesitan volver a encontrarse y descubrir mecanismos de socialización en este nuevo escenario. No deja de ser preocupante que haya movimientos de padres contra el retorno a clases. A eso nos lleva el temor desproporcionado que propagamos los adultos. El reto para los padres, graduados de maestros a la fuerza y sin cartones, es cuidar de nuestros hijos y transmitirles la importancia de cuidarse a sí mismos sin transmitir pánico.



Niños y adolescentes viven los años definitivos en cuanto a educación se refiere, pero no solo la que lleva a memorizar las capitales de los países, sino esa que se aprende a fuerza de convivir con los demás, en el patio de recreo, en aquellas situaciones en las que nos enfrentamos con lo que significa vivir en sociedad, desarrollar tolerancia, empatía, así como resolver conflictos y llegar a acuerdos.



Espero que un día, no muy lejano, la educación se plantee seriamente incorporar las emociones dentro del programa, para no dejarles tan grande tarea solamente a películas como ‘Intensamente’.



Ojalá también el modelo de “alternancia” propuesto por el Ministerio de Educación sea una realidad en agosto, tanto en colegios públicos como privados. Con los protocolos necesarios, el retorno a la escuela es el único camino a la adaptación hacia una ‘nueva normalidad’ que, por más preocupación que nos genere, más vale afrontar más pronto que tarde, por el bien de los niños, porque necesitan volver a salir e ir generando defensas no solo contra el virus, también para la vida.



MELBA ESCOBAR

