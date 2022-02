Guerra entre machos

Mi hijo de cuatro años está obsesionado con los villanos y los superhéroes. Y cómo no. Si es que la lucha entre el bien y el mal está en el génesis de nuestra civilización. Es lo que activa los juegos de tronos, el anhelo de alcanzar la Luna y los relatos de gloria y derrota. Todos queremos historias épicas. Y este anhelo de grandeza les ha sido insuflado sobre todo a los hombres.



Mientras que muchos de ellos están preocupados desde pequeños por salvar el mundo (y claro, por ser vistos mientras lo salvan), las niñas todavía se inclinan a actividades menos megalómanas, como hacer galletas, por ejemplo. Desde un comienzo, los varones sienten una presión por ser fuertes, arriesgados, valientes.

Creo sinceramente que el delirio que padece un hombre como Vladimir Putin está directamente vinculado con las patologías de una cultura patriarcal. Entrado ya en los inicios de la tercera edad, el jefe del Kremlin busca confirmación de su hombría lanzando a sus compatriotas a una guerra. ¿Qué busca? ¿Demostrar que puede? ¿Que sigue teniendo armamentos para defender lo suyo? Es tan patético que resulta vergonzoso. Pero a la vez es real, y ya hay un sinnúmero de muertos. ¿Cómo pasamos de la caricatura del macho alfa al retrato del genocida?



El exterminador, el narciso superpoderoso, como lo fueron en su momento Stalin, Pol Pot, Mao Zedong o Hitler, pierde la noción de la realidad para convertirse en un caudillo sanguinario. Es cierto que Rusia fue un imperio y, a su manera, la Unión Soviética también. Es cierto que en diferentes momentos de su historia fue atacada o acechada por Alemania, Suecia, la Francia de Napoleón, Estados Unidos.



Pero la Rusia de hoy ya no es la de entonces. Y si bien en el imaginario sigue existiendo la nostalgia de lo que fue, esa no es una excusa para salir a matar. Moscú alega sentirse geográficamente encajonada por la alianza militar de la Otán, instalada en su frontera occidental. ¿Pero cuánto de ese sentirse acechado representa una amenaza real, y cuánto un delirio? ¿Putin utiliza una excusa para hacerse el perseguido y así lanzarse como perseguidor? ¿Y cuánto de su propia juventud perdida, de su propia masculinidad en ruinas, no es en parte responsable de su acción bélica?



Mucho se ha dicho que las guerras del siglo XXI serían diferentes. Pero no. Una guerra es una guerra. Con muertos y desplazados. Con bombas, artillería, tanques y soldados. Con edificios derribados. Civiles muertos. Militares muertos. Niños muertos. Todo, en una banal demostración de poder ensalzada en el orgullo y la arrogancia masculina. Y cómo no pensar en Nicolás Maduro, en Donald Trump o Alexander Lukashenko, líder de Bielorrusia, quienes manifestaron su apoyo al agresor. Se suman Siria, Corea del Norte, Cuba, Kazajistán y Kirguistán, todas lideradas por cromañones llenos de ira y poder.



Antes de que todo esto pasara tenía en la cabeza una columna sobre los candidatos presidenciales en tiempos de Tik Tok. Pensaba en esa idea de una sociedad del espectáculo cocinándose a fuego lento desde hace décadas, con políticos entrenados no para decir la verdad sino para convencer.



En su juventud, Ronald Reagan actuó en más de 70 películas. Donald Trump estuvo en un ‘reality show’ y Andrés Pastrana fue presentador de noticias. El carismático y nunca más celebre presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha sido actor, comediante, guionista, productor y director. Quizá esa preparación no le sobre ahora que se está jugando el papel de su vida. Por lo pronto, en el magnífico discurso que puede verse en YouTube, habla con autoridad, claridad y nobleza: “Todos merecemos poder elegir nuestro modo de vida, nuestro futuro. Todos merecemos vivir libres de amenazas”. En los relatos, el héroe rara vez elige serlo. Sin embargo, una situación externa pone a prueba su valor. Ahora falta ver si, como en las películas de Marvel, también ganan los buenos.



