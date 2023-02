Ese deseo de cambiar el mundo

Cuando pienso en las generaciones de colombianos movidos por el deseo de cambiar el mundo, el mismo que viajaba con los estudiantes, más allá de las fronteras, a lo largo y ancho de un planeta donde los jóvenes estadounidenses marchaban contra la guerra en Vietnam, el mayo francés se unía en un grito ilusionado, América Latina salía a las calles a reclamar un Estado igualitario y libre, siento que también yo me habría unido a esa ilusión compartida de un cambio de paradigma.

Pero resulta que nací cuando ya se habían vivido las resacas de los desencantos revolucionarios del estalinismo, el fraude sandinista, la Cuba prostituida de los años ochenta, la caída de Venezuela. Y sí, está el horror de la derecha y sus dictaduras, sus abusos y sus crímenes, pero esta no representa ni representó jamás un sueño que hubiésemos podido compartir como humanidad.

Para mí, una cuarentona curiosa que escribe, madre de dos hijos, somos el resultado de una suma de amores y odios, propios y ajenos, mezclados con lecturas, conversaciones y vivencias, más o menos traumáticas, algunas felices. Con eso hacemos una teoría, un amasijo de emociones que convertimos en palabras a las que llamamos ideas, y con esas ideas tomamos decisiones. Semejante engrudo lo convertimos en un voto el día de las elecciones, en una conversación más o menos acalorada en la cena de fin de año en un lugar de trabajo, en una certeza, una idea de dirección o de destino, en fin, una justificación de lo que somos y de por qué actuamos así.

En mi caso, si de algo me han servido las lecturas, los viajes y las conversaciones ha sido para comprender que del arte me gusta la libertad, de dónde surge y a dónde se dirige. Porque el verdadero arte no conoce de filiaciones políticas, activismos ni consignas. Tampoco entiende de dinámicas utilitarias, no tiene un plan de acción, no sabe de metas ni de garantías. En el arte, el gesto es pulsión que piensa y actúa desde lo etéreo, lo revolucionario, lo puro, lo volátil. Como la infancia, como el sueño, como la fantasía, como el deseo de volar por fuera del círculo de lo estable, de lo previsible.

¿Pero entonces qué pasa cuando un cambio, una transformación política, se moviliza desde la noción del gesto revolucionario y etéreo más emparentado con la pulsión artística que con el modelo estable y duradero que requiere un Estado para funcionar? ¿Qué pasa cuando una expresión emotiva, renovadora, debe convertirse en plan de acción, metas y balances? ¿Qué pasa cuando el discurso de ir en contra debe ocupar la silla de quien se sienta a favor de la acción y debe sopesar sus resultados por encima de la ideología y de las consignas?

En este espacio de libertad quincenal que tanto agradezco tener, pienso en la Colombia Humana, en el Pacto Histórico, en sus ideales y en la desconexión con los hilos que se tejen desde la retórica a la acción, desde el palco en la Casa de Nariño a los territorios, desde la palabra de los mandatarios a la realidad del país donde la inseguridad es creciente, así como el descontento, la incertidumbre y la sensación de que la brecha entre lo que se dice y lo que pasa aumenta con el paso de los meses.

Muchas democracias hoy parecen heridas (ojalá no de muerte) por ese rompimiento entre discurso y hechos. Como si las palabras fuesen una suerte de territorio mágico donde todo está bien mientras insistamos en que lo está. Como si pudiésemos vivir en un universo compacto, una especie de metaverso seguro, hecho de consignas, proclamas y afirmaciones, en donde la realidad queda afuera, en otra parte. Como en el arte.

El problema es que no vivimos dentro de una novela, tampoco dentro de un performance, un lienzo, ni una disertación filosófica. Parecería una obviedad decirlo y, sin embargo, con frecuencia se confirma que este gobierno no lo tiene claro.

MELBA ESCOBAR

