El senador disperso

En días pasados, Gustavo Petro hizo un llamado a la desobediencia civil. Más exactamente, a dejar de pagar servicios públicos y no enviar a los niños al colegio en agosto. Si bien toda democracia defiende el derecho a la protesta, también es cierto que, para decirlo con John Rawls, “la desobediencia civil se refiere a actos públicos, no violentos, que buscan un cambio puntual en las leyes o políticas de un gobierno, sin poner en peligro el funcionamiento del orden constitucional”.

En este sentido, movimientos como el liderado por Martin Luther King o Rosa Parks en contra del racismo en Estados Unidos; movimientos feministas que llevaron a conseguir el voto de las mujeres, y en algunos casos el aborto legal, y las protestas estudiantiles contra la guerra de Vietnam son casos emblemáticos. Dice Jürgen Habermas: “Ningún Estado es perfecto”, luego somos los ciudadanos quienes, como parte integral de este, debemos empujarlo a cumplir a cabalidad con sus principios.



Para John Rawls, las posibilidades de conseguir un objetivo tienen que haberse agotado por la vía legal, antes de recurrir a la desobediencia civil. En el caso de la propuesta de Petro, ¿cómo saber si se han agotado o no cuando desconocemos los puntos específicos que busca transformar? En distintas entrevistas le han preguntado esto mismo, pero siempre se va por las ramas para mezclar la crisis de la pandemia, la ‘Ñeñepolítica’, usando varias veces las palabras “mafiosos”, “paramilitares”, “saqueadores que nos llevan al matadero”, para seguir despotricando de Claudia López, de Jorge Robledo, de Samuel Moreno –a quien compara con Claudia–, de Enrique Peñalosa, de Sergio Fajardo, de Iván Duque, de Álvaro Uribe, como hizo hace unos días en La W, donde terminó su disperso monólogo repitiendo por tercera vez que durante veinte años luchó por el hospital San Juan de Dios. Cuánto lamento, senador, que haya luchado tanto para un resultado tan estéril.



Cita Petro a Henri David Thoreau, quien en su momento dejó de pagar los impuestos como protesta contra la esclavitud auspiciada por el Estado norteamericano de entonces, así como contra la guerra con México. En dicho caso, su acto de rebeldía fue un acto simbólico que aun hoy es icónico, tanto como el texto en el que asegura que “todo ser humano tiene derecho a hacer cuanto considera correcto”, razón por la cual se resiste a que sus tributos se usen en la guerra o en la esclavitud, aun cuando esta rebeldía no lo exima de un paso por la cárcel.



Lo cierto es que la propuesta de Petro poco tiene en común con la hazaña de Thoreau, quien no contaba con aspiraciones políticas de índole alguna, tampoco buscaba promover la agitación en torno a su figura personal y, aún menos, capitalizar el descontento basado en un contexto trágico reforzado por un gobierno impotente para erigirse como el caudillo de la antipolítica.



¿Pensará Gustavo Petro, como pensaba Karl Marx, que las leyes no tienen un valor intrínseco? En tal caso, el senador solo estaría siendo consecuente consigo mismo, al no tener en consideración que su propuesta puede poner en peligro el Estado constitucional. En todo caso, su llamado suena más como una de tantas estrategias para aprovechar la desgracia ajena en beneficio propio que como una acción de resistencia en beneficio de los derechos humanos o la justicia social.



Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda, ojalá lo tuviera en 2022. Ojalá, también, quien consiguiera esa hazaña en un país conservador donde suele triunfar la derecha fuese un ser humano con más aptitudes para gobernar que para sabotear a quienes gobiernan. Quién sabe, a lo mejor podría ser una mujer. En mi caso, no pierdo la fe. Al fin y al cabo, todavía faltan dos años.



MELBA ESCOBAR

