El ritual de los nuevos comienzos

De la Navidad me gustan la música, las luces y la sensación de que todos estamos felices, así no siempre sea verdad. Como tengo dos hijos pequeños, me gusta adentrarme con ellos en una historia que también yo viví en mis primeros años: la de Papá Noel, la del Niño Dios (en mi niñez fue esa), la magia de tejer una fantasía que por unos días nos hermana en la complicidad.

La vida está hecha de rituales. Muchos asociados a la religión, como el bautismo, la comunión o los santos óleos, en el caso del catolicismo. Otros laicos, como ofrecer cada año una celebración a las personas en el día de su nacimiento. De todos, la celebración del Año Nuevo es uno de mis ritos preferidos. Me gusta que trasciende culturas, religiones, ideologías o hemisferios geográficos. En un mundo que parece cada vez más dividido, tenemos un lugar en el calendario que nos convoca alrededor del fuego para celebrar que la vida sigue.



Si bien distintas culturas celebran su Año Nuevo, como es el caso del Año Nuevo Chino, islámico o judío, con distintas fechas respectivamente, el sistema de calendario actual que se usa de forma global festeja el Año Nuevo en todo el mundo el 1.º de enero de cada año. Esta costumbre, surgida en el siglo XVI, cuando el calendario gregoriano pasó a ser convención mundial, tiene un origen litúrgico y está vinculada a la fe cristiana, pero hace mucho tiempo goza de un simbolismo que va más allá de la religión.



Acaso no sea exagerado decir que esta festividad es la más popularizada en el planeta. Pensarlo mientras escuchaba a Pastor López y me fundía en un abrazo con mi familia me hizo sentirme parte de algo. Y con esto me refiero no solo a ser parte de los demasiados millones de seres humanos que compartimos el calendario gregoriano. Me refiero a esa característica única de nuestra especie entre todos los primates: la de ser seres sociales y rememorar, celebrar, como parte de una construcción social.



Desde esta perspectiva, podemos ver a los seres humanos como el corazón testigo de un planeta. El ojo avizor que late al escrutar el universo, al registrar sus ciclos y reconocerse como parte de él. Pensar el universo y la conexión de nuestras pequeñas vidas integradas a él es una forma de estar más presentes, menos solos, integrados a algo mucho más fuerte que nuestros propios deseos, aspiraciones y propósitos. Al hacerlo, estamos reconociendo nuestro vínculo con la tierra querida y sobreexplotada que es nuestro hogar, y sobre la cual hemos venido a contar y registrar.



¿Qué es un año? Un ciclo orbital que hemos ido entretejiendo con nuestras pequeñas aventuras humanas. Así, hablamos de un año escolar, un año fiscal, un año laboral, un año estacional, siempre con los pies anclados a la tierra. Como si hubiésemos olvidado que en realidad no solo estamos hablando de nuestras ínfimas obligaciones mundanas, sino del planeta que nos contiene, hace posible nuestra vida y sobrepasa nuestra existencia.



Necesitamos de un catequismo existencial que nos devuelva la repetición ceremonial de la gratitud profunda hacia un origen compartido y hacia la vida misma. Eso es, al fin y al cabo, la celebración del Año Nuevo, más allá de los juegos pirotécnicos, el guaro y el champán. Lejos de disminuirnos, nos engrandece rememorar nuestra propia existencia singular conmovida con los ciclos del universo que integramos y a su vez nos integra. Pienso en las pinturas chinas, en las que en un fondo de un inmenso paisaje surcado por bambús, flores de loto o ciruelos aparece una minúscula figura humana, casi imperceptible. Al contrario de Occidente, Oriente siempre se ha sabido esa criatura ínfima en medio de la inmensidad de la naturaleza. Sea, pues, el comienzo de 2022 la oportunidad para recordarnos parte de algo mucho mayor que nuestra existencia. Que la sensación de significado y plenitud llene de sentido y belleza los días por venir.



MELBA ESCOBAR

