El llanto del océano

Días antes de que el huracán Iota arrasara con las islas de Providencia y Santa Catalina, era frecuente ver a los viejos jugando dominó en la calle, como si nada. Luz Marina Livingston, periodista isleña, se dedicó por su parte a amarrar los techos, sellar las ventanas y aprovisionarse de víveres, al igual que cientos de sus vecinos. Hace ocho días, al sentir la ferocidad de la brisa, decidió bajar al primer piso a eso de la medianoche, en lugar de dormir en la habitación de la segunda planta hecha de madera.

Lo ocurrido en Agua Dulce, en el oeste de la isla de Providencia, en esa bodega improvisada en donde se resguardó con su perrita Lojo, comenzó con un dolor: “La presión en mi oído iba en aumento a medida que escuchaba el canto del mar. Poco a poco, ese canto se fue convirtiendo en chillido. A eso de las dos de la mañana, las vibraciones se sentían en puertas y ventanas. Sentí que el océano resonaba en un profundo lamento, parecía que estuviera en trabajo de parto”.



El 99 por ciento de la infraestructura de la isla de Providencia y Santa Catalina fue arrasada. Y si bien el efecto del ciclón fue mucho más demoledor que en San Andrés, las víctimas mortales no superan un puñado de personas. Sin duda, una diferencia entre las islas es la tupida selva que resguarda a Providencia y Santa Catalina, mientras que San Andrés es una ciudad sin un pulmón vegetal que la recubra. ¿Fue esta la razón por la cual, a pesar de los daños materiales producidos, no hubo más decesos? Según el presidente Iván Duque, la explicación está en la figura de la Virgen de Santa Catalina, la cual, en sus palabras, quedó milagrosamente intacta a pesar de la catástrofe.



Luego de que Providencia quedó incomunicada, Luz Marina perdió contacto con sus seres queridos. Llegó a San Andrés hace tres días en busca de noticias. Fue verla en el aeropuerto, cuando un conocido le preguntó si había viajado a la ciudad por el entierro.



–¿Cuál entierro?



–El de tu hermano.



Fuentes Livingston murió en uno de los albergues de acogida en Providencia cuando un árbol derribó la construcción donde estaba. “Solo agradezco a estos árboles valientes, centenarios y poderosos, por ser nuestro resguardo. Gracias a ellos, hoy me encuentro con vida”, dice Luz Marina. Aun cuando fue una ceiba la que se llevó a su hermano, cree que fue la majestuosidad de la vegetación la que protegió a los isleños y evitó un peor desenlace.



Por su parte, Rosa Bernal, bogotana, ciudadana del mundo, y desde hace unos años residente en la isla, cuenta que la comunidad no se ha quedado cruzada de brazos: “Se han formado comités de ayuda, ollas comunitarias, jornadas de pesca colectiva”. Si bien también ha habido saqueos, han sido muchos más los casos de solidaridad: “Con todas esas ceibas centenarias derrumbadas en el monte se podría rehacer la isla. La gente isleña sabe construir, muchos han hecho sus casas con sus propias manos, se necesita un escuadrón de carpinteros, algunos arquitectos y poner manos a la obra”.



Como a tantos otros, a Rosa le preocupa que la inmediatez de las medidas de instalar casas prefabricadas de un material que parece plástico pase a ser permanente: “Si bien puede ser una solución a la emergencia, el valor patrimonial de la isla debe ser rescatado”. Para esta isleña de vocación, van a ser necesarios estudios ambientales, marítimos y de turismo para buscar la forma más acertada de reconstruir el archipiélago.



San Andrés, Providencia y Santa Catalina han vivido siempre a orillas del olvido. Ojalá la reconstrucción sea una oportunidad para darles solución duradera a sus problemas, así como valorar su aporte patrimonial y cultural al país. Triste sería que las medidas del Gobierno busquen explotar la emergencia con fines populistas.

