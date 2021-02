De niña jugaba con muñecas. Más que acercarme a ellas desde un sentido maternal, las usaba como personajes. Entre ellas había conflictos, odios, amores. Cada una tenía su carácter, su oscuridad y su luz. Con el paso del tiempo, los personajes de mi imaginación se alimentaban de los cuentos y las novelas que me leía mi hermana Ximena en las noches. Los relatos alimentaban las tramas de mis personajes, cada vez más enrevesadas, al tiempo que los dramas de mis Barbies les daban más viveza a las historias de antes de dormir.

Soy la menor de cuatro mujeres por bastante. En mi infancia muchas cosas se resquebrajaron. Mis papás se separaron. Mi mamá contrajo lupus, una enfermedad que presentaba como “incurable”. Mis hermanas comenzaron a irse; se casaban, se iban a estudiar lejos, hacían sus vidas. Yo me quedé con una mamá que vivió sus años más duros mientras yo crecía.



Algún día este relato será una novela y entonces podré darles a cada sentimiento y a cada personaje el lugar que le corresponde. De momento, hablo de esto por varias razones. La primera es que con los años he llegado a entender que toda familia deja una herida y que nos pasamos la vida intentando calmar a ese niño asustado que fuimos alguna vez. Entenderlo es reconciliarse con esa verdad, aceptarla y, así mismo, descubrir que no estamos solos. Los dolores interiores son aquello que nos define como humanidad, la vida interior única y compartida desde el nacimiento.



Hace un par de años, cuando todavía nos abrazábamos, conocí a la escritora venezolana Jacqueline Goldberg en una Fiesta del Libro en Medellín. Jacqueline tiembla. Es una condición que sufre desde hace décadas, sin que tenga un diagnóstico o explicación. Su hermoso libro ‘El cuarto de los temblores’ es sobre esta condición y lo que ha significado para ella. El título se lo da un “cuarto de los temblores” que tenían las casas en la época de la Colonia. Una suerte de refugio subterráneo, un espacio dónde resguardarse cuando la tierra se sacudía: “La escritura ha sido mi cuarto de los temblores”, dijo Jacqueline.



Sin duda, un chispazo de su mente de poetisa. En parte por eso he querido contarlo hoy aquí. Y en parte, también, porque me sentí identificada. Para mí, la literatura también ha sido un cuarto de los temblores, un refugio, una cálida hoguera en medio de tantos días y tantas noches frías. Fue con historias como ‘Mujercitas’, ‘Oliver Twist’ o el ‘Diario de Ana Frank’ como comencé a sumergirme en las costuras de la condición humana. Más adelante, ya en la adolescencia y la juventud, vendrían ‘Anna Karenina’, ‘Crimen y castigo’, ‘Madame Bovary’, ‘Cien años de soledad’.



Recuerdo las cortinas de hojas verdes por donde se colaba la luz de los domingos mientras yo leía tumbada en la cama. Recuerdo la melancolía de terminar un buen libro, intacta todavía hoy para mí. Esa sensación de pérdida, como cuando nos despedimos de una amiga que se va a vivir a otro país, como cuando entendemos que un amor del pasado ya no volverá a ser lo que fue.



Fue en la adolescencia cuando comencé a escribir algunas cosas. Sin ninguna pretensión, lo hacía más bien como un tímido intento por entrar en esa conversación universal que es la literatura. No sabía, tampoco me importaba entonces publicar, o volverme ‘escritora’. Me movía la pasión, el afecto por un hábito que en mi caso se convirtió en camino y destino.



Muchas veces, en las historias de otros encontramos la salida de escape a nuestras propias angustias y pesares. Los relatos son una suerte de “disciplina terapéutica”; para decirlo con Proust, “una puerta de entrada a la vida del espíritu”. En tiempos de distanciamiento, las palabras nos acercan, nos ofrecen un contacto afectivo y un túnel a través del cual adentrarnos en las regiones más profundas de nosotros mismos.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes