El conjunto de al lado

Las imágenes del paro nacional del 21 de noviembre conmueven. Por primera vez la clase media sale en masa a marchar por sus derechos, a exigirle al Gobierno cumplir con su mandato, a pedirle cuentas por los ‘falsos positivos’, por los líderes asesinados, por los acuerdos de paz, por la educación, por la salud, por las libertades individuales, por la protección de la infancia.

Quizá lo más conmovedor sea que –así haya sido convocada por centrales obreras– la marcha no surgió de un liderazgo político, a pesar del discurso oportunista de quienes quieren apropiarse de la movilización. Descubrir que las movilizaciones civiles pueden llevar a resultados concretos ha sido la lección reciente que hemos visto en Chile, Ecuador y Bolivia, ejemplos que sin duda animaron la del 21 de noviembre.



Por desgracia, la fiesta del jueves duró poco. A pesar de su baja popularidad, del explícito descontento que sienten el país y la opinión pública frente a un gobierno a la defensiva, sordo, temeroso y, por tanto, atemorizante, Iván Duque, tras 16 meses de haber llegado a la Casa de Nariño, se comporta en la alocución del 21 en la noche como si tuviera el propósito de llevar los cacerolazos a poner su propio mandato en jaque.



Después de una jornada que en la mayor parte del país transcurrió en paz, Duque sale a afirmar que su gobierno ha escuchado “desde el primer día de mandato”, para luego hablar de “infiltrados en las manifestaciones”. Era el momento de decir que había escuchado el clamor de la gente. Era el momento de olvidar los bandos. Era el momento de mostrarse conciliador, de proteger a los ciudadanos de la polarización que arde en las calles.



El viernes 22, Duque vuelve a hablar para anunciar que habrá una conversación nacional esta semana. Sin embargo, sus palabras parecen haber llegado tarde para anunciar un diálogo que bien podría estar teniendo lugar desde ya, cuando las teorías conspirativas se propagan en redes como fuego en un bosque seco. A su paso, van contagiando a quien se acerca en una combustión entre el miedo, la rabia y la urgencia por tomar partido.



Que los delincuentes que han incitado al vandalismo son contratistas a sueldo del Gobierno. Que el Esmad trabaja en asociación con los vándalos. Que detrás de las marchas hay organizaciones delincuenciales cómplices de la izquierda. Que la comunidad debe salir con armas, piedras y palos a defenderse. Hay que escuchar los relatos de cómo se han organizado comunidades en distintas partes de la ciudad y el país para protegerse. También ahí surge un sentido comunitario, lo que resulta penoso es que ese espíritu brote del temor compartido frente a un enemigo común. El otro, el enemigo, nos lleva a hacer turnos, a hacer rondas, a alertar sobre el extraño, a ejercer una complicidad, pero una complicidad desviada, defensiva, una complicidad que surge de la narrativa del miedo y la desconfianza.



En medio de tanta mezquindad y negligencia de nuestros líderes, aterra observar esa lógica de azuzar al otro, al contrario, como único responsable del caos y el descontrol. Los otros, siempre los otros. Si somos de derecha, son los de la izquierda, y viceversa. Si somos los de Kennedy, habrán sido los de Suba o los de Soacha. Y se nos va la vida en señalar, hostigar, linchar a los de al lado, en lugar de detenernos para recordar que hace apenas cuatro días salimos unidos a marchar por una misma causa, unidos por un deseo colectivo de un mejor país, a reclamar los derechos de todos, no solamente los de nuestra cuadrilla.



Quiero creer que algo bueno nos deja todo esto. Quizá la destreza para ver también hacia dentro, para actuar más como ciudadanos críticos que como hinchas o borregos, para seguir exigiendo y saber elegir mejor, desde la certeza de que la culpa de todo no siempre la tienen los de al lado.



MELBA ESCOBAR