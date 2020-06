Donde los bárbaros

Durante el día sin IVA, los chistes en las redes sociales no dieron tregua. “Enfermos por las compras”, “Descuentos de muerte”, “Covid Friday”, “Compra en Alkosto y muere en agosto”. Por parte del Gobierno, la irresponsabilidad no tiene nombre. Si la intención era apoyar la economía, hay muchas otras maneras de hacerlo antes que propiciando una explosión de contagios.



Vivimos, además, en una sociedad con una ya larga historia de crímenes a cuchilladas por unos tenis de marca, un celular, un carro o una nevera. Para Antonio Caballero hemos sido un país de bárbaros desde el origen y aún seguimos siéndolo. Somos también una sociedad excluyente. Asimismo en la cultura. Los festivales de arte, cine, teatro han sido desde siempre para las minorías.

Mientras que en países como Alemania declaran la cultura un bien de primera necesidad en medio de la pandemia, aquí se insiste en un concepto gaseoso como es el de la economía naranja. Del cual solo se entiende, por cierto, que a sus promotores les interesa rentabilizarla. Una mirada utilitaria de las artes y la creatividad, disciplinas que viven de la libertad y la independencia disidente, no es solo equivocada, también es destructiva.



Querer domesticar la cultura es como querer tener un león de mascota. O se la deja libre, o se la somete, se la encierra en una jaula o embalsama.



Por cierto, la directora de programación cultural de la FilBo, Olga Naranjo, y Juana Silva, del área de contenido infantil y juvenil de la FilBo, fueron despedidas. Esta decisión llevó a que cinco editoriales independientes se retiraran de la Cámara Colombiana del Libro por considerar que priorizan el aspecto mercantil por encima de los contenidos. ¿Es este un ejemplo de la economía naranja?



Casi puedo ver la conexión entre el gobierno que habla de industrias creativas y el que propone un día sin IVA en épocas de pandemia. En ambos está la marca del que se preocupa primero por su popularidad que por apoyar al pueblo que supuestamente representa. El sello de las soluciones milagrosas, el pensamiento mágico, tan fértil en Colombia, esa idea de que podemos sacarnos la fortuna del sombrero, recuperar la economía devastada durante tres meses en una jornada. Mensajes nocivos para un país que había venido siguiendo el confinamiento con cierta disciplina.



Sueño con una sociedad que vaya al teatro no solo cuando llega el Festival Iberoamericano. Que además de las películas de Dago García, muchas otras propuestas estéticas y temáticas sean exitosas en taquilla. Que vivir del arte y la literatura sea una alternativa. Nadie nunca se ha muerto por no leer, no ir a galerías de arte, al teatro o a conciertos. ¿O sí? Creería que habría menos robos y crímenes si tuviéramos más lectores, teatreros, músicos y artistas. Al menos valdría la pena averiguarlo. Democratizar la cultura nos haría una sociedad menos dispuesta a entregarse a la lógica fácil del ‘sálvese quien pueda’, ‘será lo que Dios quiera’ o ‘El vivo vive del bobo’.



La cultura es la vida. Lo entendió Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión, cuando se construyeron miles de parques, biblioteca y salas de conciertos en los Estados Unidos. También se generó el apoyo público a nuevos talentos. De dicha iniciativa surgieron artistas plásticos como Jackson Pollock y Mark Rothko, y escritores como Saul Bellow y John Cheever. No olvidemos que Roosevelt, con la cultura como bandera, sacó al país americano de la crisis.



Irse a una fila de Alkosto por horas a comprar un electrodoméstico es, ante todo, una crisis de la imaginación. Es la miseria de vivir en un ecosistema inapropiado para cultivar la sensibilidad, la creatividad y la inspiración. Entre las tantas lecciones de la semana pasada, la urgencia de revitalizar nuestro paisaje cultural merece ocupar un lugar destacado.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes