Después de la fiesta

Pasamos el 24 de diciembre con parte de la familia de mi esposo y la mía. Después de medianoche, cuando ya todos se habían ido, mis hijos seguían corriendo por la casa entre la excitación de los regalos y la promesa de una visita de Papá Noel. Una vez estuvieron dormidos, cerca de la una de la mañana, mi hija con su balaca de muñecos de nieve comprada en un semáforo, mi hijo en su pijama de Papá Noel, me senté en el borde de la cama y me puse a mirar las redes. Volvió a aparecer la imagen de Nathalia y Rodrigo, asesinados en camino a su luna de miel. Me entero entonces de que ella era hija única, de que tenían ocho perros adoptados, de su trabajo con la comunidad, de su apuesta por una región que es tierra de nadie.

Mientras navego, siento el aliento cálido de mi hija, el ritmo acompasado de su respiración. Pienso en las mamás de estos jóvenes. Lloro sin hacer ruido, no se vayan a despertar. De un momento a otro me oprime la angustia de pensar que estoy haciendo todo cuanto alguna vez me dije que no haría.



Primero, siempre pensé que no tendría hijos. Hasta cuando encontré al hombre junto a quien cambié de opinión. Segundo, me decía que de tenerlos, no los criaría en este país. ¿Cómo crecer en medio de la violencia? ¿La eterna ley del más fuerte? Ya sea el más fuerte el hombre armado, el hombre con puño de acero, el mismo Estado, crecemos con temor, un mal que nos lleva a la obediencia sumisa y atemorizada, a la crueldad, la emulación o el cinismo. Pienso en Mateo Matamala y Margarita, pienso en los líderes sociales de este país, en el asesinato de Lucy Villarreal, la defensora de derechos humanos y gestora cultural de Tumaco, a quien mataron a la salida de un taller con niños. Pienso también en los niños a quienes les había dado el taller, en el momento en que descubrieron que esa mujer luminosa fue víctima de un sicario un día antes de Navidad y justo después de estar con ellos.



En mi pasada columna quise pensar que había esperanza. Quise compartir ese pensamiento que ahora, solo cuatro días después, me resulta frágil. El mensaje para todos esos niños de Tumaco es que la bondad se paga con sangre. También fue de bondad de lo que murieron Nathalia y Rodrigo. De generosidad, de pensar en otra realidad posible, de apostarle a la comunidad, trabajar de la mano con la gente, de conocer país haciéndolo. ¡Bang!



Por lo general me suelen molestar los mensajes con tono de superioridad moral de colombianos que viven fuera y escriben con un subtexto de ‘¡se les dijo!’ cada vez que se repiten las mismas tragedias. ‘Yo por eso me fui, porque no quiero que mis hijos crezcan en un…’ y así. Ahora pienso que quizá tienen razón. Quizá el error es apostarle a un futuro a pesar de la evidencia en su inviabilidad.



Lo cierto es que quienes somos más privilegiados y no nos hemos entregado a causas altruistas, como Nathalia y Rodrigo, podemos vivir dentro de un edificio con portería como si no pasara nada, podemos celebrar la Navidad con el mismo arbolito que bien podría estar en un hogar similar de cualquier otro lugar del planeta, podemos sentirnos ciudadanos del mundo mientras nos comemos la casita de jengibre o el pavo. Porque estamos a salvo, porque la violencia no atraviesa paredes, no se cuela por ventanas, no altera el sueño de nuestros hijos.



¿O sí? Tal vez es en ese pensamiento donde la cadena de injusticias empieza o se termina de completar. Tal vez no basta con estar a salvo a título individual o solo con nuestra tribu más cercana, mientras otras personas estén muriendo en nuestro mismo suelo. Tal vez sea esa lógica perversa que anula la noción de un bien común, plural y compartido lo que nos condena a esta maldición del eterno retorno de la crueldad. Tal vez solo cuando lleguemos a entender la necesidad de estar bien no solo dentro de nuestras propias casas, podremos romper el ciclo de destrucción de esta jungla salvaje donde impera la ley del más fuerte.

MELBA ESCOBAR