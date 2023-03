Una familia es una familia es una familia es una familia

El documental de HBO se llama igual que esta columna. Lo vimos anoche con mi esposo y mis dos hijos. Sobra decir que no se menciona la palabra “familia” solo una vez sino muchas. Y es que existen montones de modelos.

Nadie mejor que un niño o una niña para explicar por qué tiene dos padres en lugar de un padre y una madre, o por qué tiene dos madres, o por qué tiene solo una, o cualquier otra posible combinación. Los más pequeños conservan una libertad de pensamiento sin censuras, donde lo que cuenta es el lenguaje del cuidado, la protección y el afecto.

Niñas felices. De todos los colores y tamaños. Niños felices. Con una claridad pasmosa, libre de doctrinas y de miedos, cuentan su propia historia. Y ya. Qué fácil parece, al menos durante cuarenta minutos, imaginar un mundo en donde cada quien es libre de elegir su propia familia.

Para empezar, el modelo tradicional compuesto por un hombre, una mujer, unidos en matrimonio, con uno o varios hijos, está muy bien para la mayoría (me incluyo, así vivo yo), pero no tiene por qué ser mandatorio. Suena como una obviedad y, sin embargo, no lo es para nada.

Yo me digo, si con tantas ganas como tenía de ser madre, aún me quejo a menudo de lo exigente que es criar, no me cabe en la cabeza la idea de acabar ejerciendo de mamá cuando esa no ha sido una elección libre y premeditada. Parecería mentira pensar que la misma humanidad que ha podido poner un pie en la luna, es la que todavía les niega a las mujeres tantos derechos.

Aún más incongruente resulta esa mayoritaria preferencia por la familia tradicional cuando el lugar donde más se perpetúan abusos físicos, sexuales y psicológicos a menores es, ni más ni menos, en su seno. En casa construimos ese primer referente del mundo que se asienta en nuestros primeros años de vida. Es entonces cuando podríamos llegar a normalizar el uso de la fuerza, la intimidación y la violencia. Según Bienestar Familiar, los maltratos a menores son perpetrados por los más cercanos.

Me pasé el pasado 8 de marzo agradeciendo la fortuna de ser una mujer que ha podido casarse porque quiso y también con quien quiso. Agradeciendo dos hijos que fueron buscados, y poderle dedicar buena parte de mi tiempo a hacer cosas que me gustan. Parecería una tontería y, sin embargo, tener soberanía sobre mí misma, sobre mi cuerpo, mi mente y mis movimientos, es un privilegio del cual carecen millones de mujeres en el mundo entero.

Sin duda, no nos faltan motivos para seguir luchando por una causa de justicia social para el género femenino sí, pero también para la humanidad entera. Porque existe un bucle de violencia que somete a unas personas a violentar a otras, a llevar vidas contrarias, a replicar patrones de maltrato, a usar coartadas como la religión, el gobierno, la moral, la culpa o la vergüenza.

Lo cierto es que todos venimos de una familia. En ella nos hemos sentido queridos, temerosos, débiles, perdidos, solos, comprendidos, engañados, maltratados o confiados. La familia, querámoslo o no, es el origen. Y para que el mundo sea un mejor lugar, necesitamos que ese origen se dé en un entorno de libertad y de seguridad. Garantizar los derechos de las mujeres es un tema de justicia social y de derechos civiles. Es, también y, sobre todo, el camino para que tengamos un lugar al cual pertenecer. Sin reglas, sin condiciones, sin patrones impuestos. A esa gran familia querría pertenecer.

Por lo pronto, hago lo que puedo por la mía y por quienes tengo alrededor. Lo más importante es que me aceptan como soy, y viceversa. Tal vez esa podría ser una buena definición de familia más allá de quiénes la integran: “lugar físico, afectivo o emocional donde todos se respetan los unos a los otros, se aman y cuidan los unos de los otros”. O algo así.

MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes

