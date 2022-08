Todos estábamos a la espera

En el centro de Bogotá, la séptima es una procesión de vendedores de buñuelos, arepas, pomadas, laxantes, tortillas, cachapas venezolanas, billetes de lotería, repuestos para la bicicleta. En medio de este mercado persa, una indígena guambiana está descalza dándole pecho a su niña mientras mira a un indigente rascándose los piojos de la barba. Junto a él, un anciano campesino vendedor de leños está sentado al lado de un hombre mutilado, un demente, un tejedor de mimbre, una vendedora de especias y una lectora del tarot.

Avanzo por la carrera séptima y llegando a la avenida 19 encuentro un larguero de mesas de ajedrez. Los vecinos pagan dos mil pesos por partida. Al otro lado de la calle están las estatuas humanas, los dibujantes de caricaturas al pastel, al carboncillo, al óleo. Y es que ya no hay confinamiento. Ese medio país que vive del rebusque diario ya puede volver a poner comida en la mesa gracias a este supermercado a cielo abierto hecho de ingenio y ferocidad.



A todo aquel que alguna vez se sienta vencido, deprimido, derrotado, le recomiendo echarse el conocido ‘séptimazo’. Para eso llega una a la plaza de Bolívar, y de ahí camina por la carrera séptima hasta la calle 26. Entonces encontrará el ruido de la vitalidad, la urgencia de alas batientes de los mil oficios recién inventados para ganarse el pan diario, y la dicha de haber vuelto a salir a la calle que palpita como el latido de un corazón pavimentado y mugriento.



Hoy recuerdo a esa media Colombia forzada a pasar hambre cuando encerrarse era una obligación por la pandemia. Los subsidios llegaban a casi cuatro millones de hogares, pero la necesidad sumaba unos cuantos más. El próximo domingo 7 de agosto se conmemora la batalla definitiva de Simón Bolívar sobre el ejército español que habría de convertirnos en una República. De eso hace ya un poco más de dos siglos y todavía no hemos conseguido terminar de ordenar la casa. Sin embargo, la llegada a la Casa de Nariño del primer presidente de izquierda de la nación promete un verdadero cambio. Quienes hoy venden cigarrillos por unidad y ungüentos para amarrar al hombre deseado sueñan con un cambio que traerá el fin de la precariedad a sus vidas.



El nuevo Congreso de la República, con 16 representantes de las víctimas del conflicto armado, así como representantes de las comunidades negras e indígenas, habla de actores con un importante parecido al pueblo colombiano. Estos hechos, junto al nombramiento de Leonor Zalabata Torres, líder indígena arhuaca, como comisionada ante las Naciones Unidas, así como la vicepresidencia de Francia Márquez, prometen un gobierno más amplio y diverso.



Sin embargo, las preguntas son muchas. ¿Las peleas internas de días pasados entre miembros de sus círculos cercanos continuarán a lo largo de los próximos años? ¿Sabrá conciliar con las distintas instituciones y estamentos del país, aun con los que no comparten sus ideas? ¿Será líder y aliado de la Fuerza Pública o antagonizará con ella? ¿Podrá cumplir con las elevadas expectativas sociales en medio de la estrechez de recursos? ¿Sabrá respetar los criterios de sus ministros? ¿Será más el autócrata que muchos dicen que es o mostrará un talante conciliador? ¿Los diálogos regionales llevarán a acciones efectivas de cambio o prolongarán las discusiones territoriales indefinidamente? ¿Cuál va a ser el papel de Francia Márquez, hasta ahora indefinido, dentro de su plan de gobierno?



Las expectativas están más elevadas que nunca. Un amplio sector del país olvidado siente que por fin llegó a la presidencia un representante del pueblo, alguien que los reconoce como ciudadanos con derechos y que dará la pelea por ellos. Si bien el cambio ha traído oxígeno a un amplio sector de la sociedad, las incertidumbres sobre el tipo de gobierno que está por comenzar en menos de una semana son numerosas. Por ahora, solo nos queda esperar.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes



(Lea todas las columnas de Melba Escobar en EL TIEMPO, aquí).