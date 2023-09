Tik, Tok, Tik, Tok…

Descargué TikTok para dejarle el teléfono a mi hija un rato durante los fines de semana. También como “premio” un cuarto de hora después de hacer las tareas del colegio. Pero aun cuando intento controlar su exposición a las redes sociales, noto su creciente necesidad de estar conectada, la ansiedad que le produce la abstinencia y el anhelo de “enchufarse” cuando puede.

Mi pobre consuelo es saber que no estoy sola. La mayoría de madres con hijas preadolescentes o pequeñas nos encontramos en la misma situación: la paradoja de verlos engancharse a las redes con la misma urgencia con que un heroinómano se chuta para “calmar su ansiedad” justo con la sustancia que la detona. Este círculo vicioso, en el caso de las drogas ilícitas, sabemos, puede llevar a la muerte. En el caso de las redes sociales, en casos aislados, hemos visto que también. Cada tanto aparece la demanda de una familia por un accidente, un suicidio, o un problema de salud, detonado por alguno de tantos retos virales.

Esto sin mencionar los casos de matoneo, la adicción a las pantallas, la exposición al abuso, el acceso a la pornografía y al ‘sexting’, entre otros. Además de la ansiedad, estudios demuestran que las redes pueden ser también causantes de depresión, aislamiento social, baja autoestima, así como irregularidades en el sueño.

Sin embargo, contar con estudios rigurosos que demuestran su toxicidad y los riesgos que causan sobre la salud mental no han servido hasta ahora para generar reglamentaciones públicas efectivas.

Esta compulsividad en el consumo bulímico de información visual y narrativa, tan breve y fragmentaria como incisiva, infecta masivamente a los más jóvenes con un virus para el cual solo encuentran antídoto aumentando el consumo de aquello causante de la enfermedad. Así, el adicto a las redes sociales entra en una trampa autodestructiva sin salida. ¿La solución es entonces prohibirles su uso? ¿Por qué a nivel individual tenemos que regular de modo autoritario padres o madres en particular una actividad que hace tiempo pasó a convertirse en un problema social?

De todas las redes, me resulta especialmente perturbadora TikTok. Por simular el inquietante sonido de los segundos en las manecillas del reloj: tic-toc-tic-toc-tic-toc, como esos aparatos ruidosos que nos distraen del sueño y nos empujan a largas noches de insomnio. Desde su nombre resulta explícita su disrupción sobre nuestra calma, tic-toc-tic-toc-tic-toc, el tiempo se acelera mientras pasamos de los cuentos de hadas a las manualidades, los signos del zodiaco, el cuerpo perfecto, mujeres en yates dando consejos de bienestar, adolescentes explicando el peligro de la adicción a las redes sociales desde una de ellas, ‘youtubers’, ‘influencers’, bufones, ‘unboxers’… madres felices, niños felices, modelos exitosas, felices, perfectas, resplandecientes… al menos, a través de la pantalla.

Toda esa superficialidad etérea de imágenes y segundos de otras personas que al parecer están viviendo sus vidas, aunque sea solo para dejarla registrada, para que otra persona vea cómo la vivimos los demás. Porque al parecer la experiencia viva ha perdido sentido, “¿para qué hacerlo si puedo ver cómo lo hacen los demás?”, así es que decidimos salir en familia, los niños, mi pareja y yo, hacemos un paseo. Sin embargo, antes de mirar el paisaje, mi hija me está pidiendo el teléfono para hacer una foto. Como si no pudiera ver lo que tiene frente a sus ojos si no es a través de una pantalla. Como si el único sentido de la experiencia fuese dejar un registro, agregar otra instantánea más a las redes sociales, otro grano de arena en la inmensidad de esa playa infinita hecha de residuos, desechos de todos esos momentos en los que nos resulta más importante dejar un registro el momento que disfrutarlo en vivo y en directo.

MELBA ESCOBAR

En X: @melbaes

(Lea todas las columnas de Melba Escobar en EL TIEMPO aquí)