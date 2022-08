Tiempo muerto

De niña solo había dos canales nacionales y apenas un par de programas infantiles en las mañanas de los sábados. Era ver eso y la Santa Misa, o ayudar a mi mamá a remendar calcetines viejos, o leer en la cama, o bajar a patinar al parqueadero y con suerte ayudar a mi papá a lavar el Jeep. Hoy mis hijos intentan elegir una película entre las centenas de opciones que les ofrecen las plataformas digitales, mientras repiten entre bostezos: “ya la vi, ya la vi, ya la vi…”. A su alrededor, todo es abundancia. Pasillos de cereales de colores, formas y texturas, hacen difícil escoger uno solo: “En otro momento probaremos más”, digo. “¿Cuál día es en otro momento?”. Pregunta mi hijo, y yo me quedo pensando sin saber qué responder.

“¿Cuál día es en otro momento?” es una pregunta que acaso revela el rostro amenazador del futuro en estos tiempos. Cuando era niña, todavía era posible imaginar que bastaba estudiar, trabajar, y las cosas irían bien. Pero es que antes no se hablaba un día sí y otro también de la escasez alimentaria, la amenaza de bombas nucleares, las masacres en escuelas públicas, la pandemia, la crisis económica, energética, migratoria, climática, laboral, en fin: ¿Cuál día es “en otro momento” cuando la sensación generalizada es que todo lo que está por venir promete ser menos bueno que lo que tenemos?



Si el futuro es incierto, sin cara y sin manos, si lo vemos como el villano de la película, el que arruina la promesa de felicidad, entonces todo pasa a ser etéreo, fugaz, incontenible y a la vez urgente. Todo ha de pasar ahora mismo, en este instante donde ya no hay un antes y un después, solo la vertiginosa premura insaciable por hacerlo todo ya.



Es este presente que desconfía de lo que está por venir y nos acosa para probar todos los sabores de helado, ver todas las series y todas las películas, jugar con todos los juguetes, endeudarnos por un nuevo teléfono, un carro, un apartamento, todo con urgencia, todo ahora, hacer horas extras, tomar un segundo trabajo, llevar a los niños a la piscina porque las vacaciones ya se acaban y no hemos tenido tiempo.



Pero lo complicado es que la desazón del afán nos dificulta disfrutar a plenitud lo que estamos haciendo. Siempre sentimos que estamos dejando de hacer otra cosa, algo más podría estar ocurriendo a esta misma hora, aquí o en cualquier otro lugar. Con esta lógica, quedarse quieto es como salir del juego. Por eso estamos en tres conversaciones simultáneas por chat, llenando un informe de última hora y ayudando a la hija a corregir la tarea, todo a la vez. Luego nos preguntamos por qué los niños no fluyen con el tiempo muerto como lo hacíamos nosotros. Pasar horas mirando al techo es una parte esencial de estar vivos. Era en esos momentos cuando surgían las epifanías, se nos revelaban enigmas sobre los otros y sobre nosotros mismos.



Pero ya no podemos permitirnos eso, porque le tenemos fobia a un minuto adicional de espera, al silencio, al vacío. Es por eso que queremos llenarlo todo de sonido, imágenes, palabras y movimiento. En todas partes hay música, conversaciones, pantallas con videos, letreros indicándonos hacia dónde mirar, hacia dónde caminar, qué no hacer, cómo no hacerlo. Hemos llenado tanto el tiempo y el espacio que el libre albedrío propuesto por el tiempo libre nos resulta insoportable. Al tiempo libre lo consideramos tiempo muerto. Porque en el estado de aceleración constante en que vivimos hay que hacer, producir, lo que sea no importa, mientras se haga cada vez más rápido. Y en este punto solo puedo preguntarme: ¿por qué nos causa tanto miedo bajarnos de la rueda del hámster? ¿Acaso qué tememos que pueda pasar si lo hacemos? Pero como les venía diciendo, no tenemos tiempo para este tipo de preguntas, menos todavía vamos a tenerlo para pensar una respuesta.



MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes



(Lea todas las columnas de Melba Escobar en EL TIEMPO aquí).