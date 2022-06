¿Será mucho pedir?

Cuando niños no paramos. ¿Por qué se hace de noche? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a medida que pasan los años, cada vez hacemos menos preguntas y damos más respuestas.

En la escuela se premia a quien responda “más rápido” y “mejor”. Y es quizá desde ahí cuando empieza a crearse un irreparable malentendido. ¿Por qué no se premia a quienes hacen las mejores preguntas? ¿En qué momento empezamos a considerar que tiene más valor saltar a conclusiones antes que escuchar a los demás?



En medio del decadente “debate político” que tiene lugar en Colombia, he pensado en lo mucho que se esperan respuestas categóricas por parte de los candidatos. Así mismo, son cada vez más los periodistas, influencers, figuras públicas y celebridades que cantan el voto. Y no solo ellos. Hoy en día es frecuente que cualquier persona cante el voto como si se tratara de un “Yo acuso” en donde el grito de cada cual es a la vez una acusación contra el oponente y una defensa propia. Como me ha pasado otras veces, no creo se resuelva el acertijo de un país como el nuestro con el nombre de uno u otro candidato. Si bien uno es menos peor que el otro, los retos van más allá.



Fue con ese sentimiento con el que salí la semana pasada cerca de la Sagrada Familia, en Barcelona, un sector donde hay muchos venezolanos y colombianos que trabajan para Glovo (el equivalente de Rappi). Como en Colombia, los domiciliarios toman cortos descansos entre un pedido y otro. Me intrigaba saber cómo se sentían y qué era lo que más les gustaba de vivir y ganarse el sustento en Cataluña. Algunas de las respuestas que recibí quiero consignarlas aquí, porque me hicieron pensar en esos comunes denominadores que como seres humanos quisiéramos tener en nuestra cotidianidad.

“Que no se roban las alcantarillas”, me dijo un caleño. “Tampoco los patos que están en los lagos, ni las fuentes públicas de agua, donde uno puede beber todo lo que quiera”, agregó. “La gente no se cuela en el bus público así no haya nadie controlando”, me señaló un santandereano. Otros me hablaron de que sus hijos tienen acceso a educación y salud gratuita y de calidad. En todos los casos, bogotanos, costeños, paisas, mencionaron la seguridad: “Aquí nadie te va a matar para quitarte el teléfono o la bicicleta”.



Ante la pregunta de “¿volvería al país?”, la respuesta unánime fue no. Incluso, al preguntar si ganara X o Y candidato cambiaría su decisión, la respuesta siguió siendo un no rotundo. Y la justificación, en casi todos los casos, fue: “Porque quiero vivir tranquilo”. “Porque en Colombia no veo salida”. Yo misma quiero a mi país y estoy viviendo en España hace más de seis meses. Vine por un tiempo. Para que mis hijos vivieran otra realidad, para estar cerca de la familia de mi madre, quien me heredó la ciudadanía.



Pero en Colombia tengo el corazón y casi toda la cabeza. Por eso no puedo evitar buscarla también en las calles de la ciudad donde ahora vivo. Hacer preguntas se parece a tender puentes. Conversamos sentados en un andén. La gente con la que hablé trabaja duro. Doce, catorce horas por día. Pero tiene la sensación de que la sociedad retribuye sus esfuerzos de forma equitativa aquí. No allá.

De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, tan solo entre enero y abril de este año el número de colombianos que salieron del país por vía aérea superó en 228.343 a los que regresaron. La tendencia es evidente: seguimos emigrando a Europa y Norteamérica, entre otros lugares. Aumenta el flujo de quienes se arriesgan a pasar por ‘El Hueco’. Más allá de quién sea el próximo presidente, necesitamos un proyecto a largo plazo que no esté atado a alguien mesiánico, que respire el oxígeno del bien común y nos devuelva la esperanza en que podemos igualar la cancha, jugar bajo las mismas reglas, confiar en el árbitro y en nuestro equipo, sin echarle la culpa al portero ni robarnos el balón antes de salir corriendo antes de que lo haga otro primero.

