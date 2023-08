El volante de un chuzo en Chapinero promocionaba la noche con el lema ‘Sácalo tú’, mientras anunciaba que el DJ Rey Salsadura estaría poniendo música desde las nueve de la noche. En un reencuentro atípico y dichoso con algunos compañeros de la universidad que no veía hace mil años, nos encontramos el sábado en la calle 64 con 13.

Tras pagar quince mil pesos subimos una estrecha escalera para entrar en una jungla de tacones rojos, mocasines brillantes, sandalias, botas, zapatillas blancas, rosa y verde. Arrojado con furor a machacar el piso de madera, el calzado dichoso rebota rítmico, unas veces más veloz, otras más pausado, sensual, alegre siempre, desinhibido, coqueto, a ratos desquiciado.

Con una cerveza en la mano, nos sentamos a ver a los maestros. Entre ellos don Julio, que tendrá al menos ochenta y cinco años, y no para de moverse con una gracia, una elegancia y un sabor que nos hacen olvidar en dónde estamos: afuera está lloviendo, pero aquí dentro arde. Mujeres de vestidos apretados, colores brillantes, melenas platinadas, afros, escotes de vértigo dan el primer paso, se acercan a los hombres, empoderadas, sonrientes.

¿Me sacarán a bailar? Se preguntan ellos disimulando su impaciencia con torpeza. Confieso que me cuesta tomar la iniciativa. Debe ser la falta de práctica. Cuando me animo, suena Hay fuego en el 23 y el calvo de camiseta blanca que acepta la invitación me confiesa lo difícil que le resulta la dinámica. Ambos reímos, pues coincidimos en que a los dos nos cuesta romper las reglas con que crecimos. Entonces siento ese abismo que nos divide en géneros cuando nos ponen de un lado y de otro. Hoy parece que el masculino y femenino, al revertir la tradición, conseguimos una comprensión vital de la experiencia del otro, y en esa medida nos acercamos desde una renacida complicidad, refrescante y honesta.

Mientras tanto mis amigos, ahora calvos, canosos, pipones, o al menos con patas de gallina, no pueden disimular, como tampoco nosotras, el cuarto de siglo que ha pasado desde los tiempos en que este era nuestro plan todos los fines de semana. Cuando se termina El preso, veo a uno de ellos unirse al grupo con cara de pavo real: “Hoy es el mejor día de mi vida”, dice, antes de que otra mujer le pida entrar de nuevo a la pista.

Otro mira la escena serio mientras se acaricia la barba con sus primeras canas. Aunque no dice nada, conozco esa mirada. Me acostumbré al mismo sentimiento desde que tenía unos doce años. La rubia platinada lo saca en Todo tiene su final, lo veo pavonearse mientras procura disimular una sonrisa de victoria.

Tengo más ganas que talento, pero eso no importa en una noche donde parece haberse igualado la cancha. Las mujeres tomamos el liderazgo, luego les damos las gracias y vamos por el siguiente parejo, mientras ellos se agrupan cuchicheando entre risitas. En las caras lindas entiendo el significado de “ponerse en los zapatos de otro”. En este momento, esa expresión es pura literalidad. Aunque quizá sea mejor decir “ponerse en los zapatos de otra”.

Hace mucho no bailaba tanto, no me reía tanto, no gozaba tan bueno. Al despedirme del DJ Salsadura, amigo desde hace veinticinco años, lo felicito por ese talento que tiene para hacer vibrar a la gente en la nota más alta. Dice que a él nada lo reconcilia más con la vida que esto: extiende el brazo y abre su mano para mostrarme ese salón abarrotado de personas sacudiéndose, sonriendo y cantando a grito herido. Me queda claro que por más profesor universitario, por más físico y filósofo, por más experto en la ciencia y la mente, por más doctorado y posdoctorado en algunas de las mejores universidades europeas, nada estremece a este sol de hombre más que la filosofía de la salsa pero, sobre todo, su ejercicio constante.

MELBA ESCOBAR

