Preysleristán y el fin del mundo

Ya no sé si soñé con un escritor peruano a quien leí durante mi adolescencia pasando la noche en vela. No puede ser el mismo, el que escribió ‘La ciudad y los perros’, el que me enseñó que una novela puede tener la estructura de una catedral como ‘La Casa Verde’, el que me convenció de estudiar literatura cuando no iba ni en la mitad de la ‘Guerra del fin del mundo’. Mario Vargas Llosa, se llama. El maestro de la narrativa, el genio vidente, el creador sin miedo, el inventor de la realidad tal como es, el que me explicó que la literatura nos muestra la verdad diciendo mentiras cargadas de sentido.

Me refiero al premio Nobel de literatura, sí, no al mamarracho de las revistas del corazón, no al viejo elegante de bastón que sonríe junto a una esfinge larga y delgada, repleta de joyas caras, que hacen juego con la blancura de los dientes de ambos. Para mí, Mario Vargas Llosa es quien ha escrito la violación más terrorífica que haya leído en mi vida. Está en ‘La fiesta del Chivo’ y todavía la recuerdo con estupor. En ‘La tía Julia y el escribidor’ me apasionó la frescura en su pluma, la juventud y el vigor de quien se sabe dueño de una varita mágica y se atreve a usarla como le viene en gana mientras los demás lo observamos, perplejos, como se observa al equilibrista en las alturas temiendo que pueda caer.

¿Pero cómo habría de caerse el gigante? ¿Alguien con la capacidad de tejer mundos con palabras? Primero escribió ‘La civilización como espectáculo’, y luego se enamoró de Isabel Preysler: la reina de la edulcorada prensa del corazón, la expareja de estrellas de la canción, nobles y ministros conquistó al maestro. ¿Maestro? Si algo nos deja claro esta triste historia es que no basta con ver el mundo con ojos de sabio para salvarse de sucumbir ante la tentación más falaz del poder y la fama.

La historia me da mucho pesar. Y me da mucho pesar porque no me va a resultar fácil convencer a mi hija de leer al escritor que más me deslumbró en la adolescencia y en la juventud. ¿Cómo explicarle a ella que una cosa son sus libros y otra, el hombre que posa en el sofá de un hotel en Manhattan junto a Tamara Falcó? ¿Cómo convencerla de que quien denuncia a nuestra sociedad por haberle perdido el respeto a la cultura, en función del dinero y la fama, no es al mismo tiempo su máximo exponente?

No pude ver ‘La marquesa’, la insufrible serie de Netflix sobre Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler. Soporté con dificultad algunos fragmentos en los que la niña de cuarenta años visita palacios, va a desfiles de modas en París, Roma, o Nueva York, se despierta una mañana en algún Ritz diciendo que todo eso para ella es apenas normal, o sale riendo de cualquier cosa sin gracia junto a su padrastro, el novio de su madre, o sea, el premio nobel peruano, Mario Vargas Llosa. El mismo sobre el que dediqué un semestre de universidad a analizar su obra. Por el que dejé de salir tantos viernes y tantos sábados de mi juventud, maldita sea.

¿Puedo entonces seguir diciendo que de cuantos autores he leído en mi vida es quizá el que más me ha deslumbrado? ¿Lo diré sin vergüenza? ¿Sabré fundamentarlo? ¿No es acaso cierto que la vida privada también es política? ¿No son nuestros actos una expresión de nuestro pensamiento? ¿O es que en Preysleristán no es así? ¿Es que aquí ya no reinan esas “reglas anticuadas” de las convicciones y el pensamiento crítico? ¿O es que el ilusionista acabó desdibujándose hasta ser él mismo uno de sus personajes? Pero no el mejor, ni mucho menos. Uno hecho para el olvido, demasiado macho y obvio, quizá, demasiado predecible, antojado de una gatita angora ya entrando en la tercera edad, apenas un boceto para una novelita fácil de leer y de olvidar, como tantas de las que se escriben ahora, en estos tiempos banales hasta el canibalismo como son los de la civilización del espectáculo.

MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes

