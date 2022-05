Pensar con el deseo

Recuerdo la imagen de la mujer aferrada a unas botas rotas como único recuerdo de su hijo. Los cuerpos mutilados entre plantas de cacao. También escuché relatos de niños huérfanos desarraigados con crueldad de sus hogares. A través de la voz de distintas personas pude recordar que a lo largo de tantas décadas la guerra ha dejado más de 220.000 muertos y ocho millones de víctimas en Colombia. Mientras veía el documental ‘El testigo’, de Jesús Abad Colorado, me pregunté cuánto sufrimiento cabe en un país.

La narración termina con la firma de los acuerdos de paz de Santos y el testimonio de Camila, una guerrillera que se alzó en armas después de que su papá fuera asesinado. Al final, le habla a la cámara con una niña sentada en sus piernas. Dice que espera tener una tierrita donde criar a su hija en el campo. Añade que “la lucha ahora será con palabras”. Pero seis años después, los fusiles no se han callado.



Por suerte, cada cuatro años podemos renovar la esperanza de cambio. Al menos por un tiempo. En tres semanas sabremos los resultados de la primera vuelta de las presidenciales. Y si bien a menudo hemos visto a candidatos de gran lucidez transformarse en dirigentes destructores, quisiera creer que una transformación positiva es posible.



Quiero creer que el elegido no se va a convertir en un dirigente en campaña durante el tiempo que dure su mandato. Que no tildará de traidores a sus críticos, no se dedicará a polarizar aún más a un país ya dividido, ni aludirá a teorías de la conspiración como única defensa. Del próximo presidente espero que le dé a la democracia el trato que merece. Comenzando por aceptar que el diálogo incluye a todas las voces, sin importar qué tan de acuerdo se está con lo que vienen a decirnos.



Ver las imágenes de Abad Colorado es recordar que soy una madre afortunada. Puedo dormir sin miedo, mandar a mis hijos al colegio y tener dinero en la cuenta. Agradezco mi suerte. Y al mismo tiempo, me cuesta llamar suerte a lo que debería ser un derecho compartido por todas. Los derechos no pueden ser un privilegio de las minorías más poderosas. Al contrario, el Gobierno tiene que luchar por garantizárselos justamente a los más vulnerables.



El Día de la Madre me llevó a pensar en Camila. Una mujer como muchas que solo quiere criar a sus hijos, envejecer en paz. Sin verse obligada a estar en contra o a favor de uno u otro para mantener la tranquilidad. Sin tener que votar a cambio de un tamal, un billete o bajo amenazas. Sin temer por su vida ni la de los suyos.



¿Poder ir a la escuela es mucho pedir? ¿Que nuestros hijos entierren a sus padres y no que los padres enterremos a los hijos? Tener trabajo, andar sin miedo, contar con un techo, comida en la despensa, una escuela, atención en salud no deberían ser privilegios para unos cuantos. Debería ser el mínimo garantizado para quienes vivimos bajo un mismo cielo. Sin importar en qué zona de la ciudad se vive, en qué departamento o municipio, quién es el alcalde de turno, el concejal, el gobernador o el presidente.



Parece poco a la hora de pedir, pero por desgracia no lo es. En Colombia, pedir esto es pedirlo todo.



Y pensando con el deseo, les diré que espero que quien gane las elecciones gobierne para todos por igual. Que vuelva a hacernos sentir la democracia como una conversación polifónica donde la pluralidad se convierta en nuestra principal fortaleza. Si bien siempre hemos sido una nación dividida y violenta, los hechos de los últimos días muestran que hemos vuelto a estar en llamas, con la sensación de acercarnos una vez más al abismo. Al escribir estas líneas me pregunto dónde estarán Camila y su hija. Por desgracia, resulta apenas natural preguntarse si no les habrá pasado nada.



