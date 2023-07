Partida en dos

En su libro Un trabajo para toda la vida, la autora Rachel Cusk les pone palabras a verdades difíciles. Es cierto que tras el parto no solo nace una nueva criatura minúscula. Nace también otra mujer dentro de nosotras. Nace la madre, una que no solo no se le parece a la que antes disfrutaba de noches interminables de fiesta, jornadas extenuantes de lectura y silencio, o retiros de yoga, sino que, además, parece aborrecerla. Por si acaso, el aborrecimiento es recíproco.

Para ser una buena madre hay que olvidarse del trabajo, de las amigas, de las series de Netflix, de las noches locas y las novelas de cuatrocientas páginas. Pero para ser yo, necesito imbuirme en una ficción como si se me fuera la vida en ello, salir un viernes por la noche y empacharme esa serie que habla de alguien como yo, pero lo hace con humor.

Humor. Algo más que parece perderse cuando la maternidad nos encierra en un cajón asfixiante de rituales repetitivos, mecánicos y predecibles que nos alejan de la vida adulta mientras cambiamos pañales, calentamos biberones, mecemos al bebé, en un loop infinito.

Aclaro que soy madre de dos personas porque elegí serlo. Disfruto de la maternidad y la abrazo con sus luces y sombras. Se puede decir que la disfruto, aunque lo honesto es añadir que también muchas veces la sufro. Lo que me interpela, como a la autora inglesa que cité antes, es por qué con tanta frecuencia se pretende limitar la narrativa de la maternidad a una experiencia luminosa, casi mística.

Se habla de ser madre como de algo religioso, “el amor más grande que existe”, “lo más importante que puede pasarte en la vida”, etcétera. Suponiendo que así sea para muchas, me pregunto por qué sigue siendo, en pleno siglo XXI, un tema tan esquivo el de los hijos como un fenómeno que nos separa de nosotras mismas y nos aleja de la vida tal como la habíamos vivido hasta ese momento.

¿Por qué no decir, también, que la idea que teníamos de nosotras mismas ya nunca volverá a ser la misma? ¿Que dedicarnos a cuidar de un pequeño es agotador y produce aislamiento, y que todavía hoy la brecha entre hombres y mujeres en el tema del cuidado sigue siendo gigantesca? “A raíz del nacimiento de un hijo, la vida de su padre y su madre divergen de tal modo que si antes vivían en un estado de relativa igualdad, a partir de entonces existe entre ellos una especie de relación feudal”, escribe Cusk.

Lo cierto es que aun para las mujeres que vivimos en el mejor de los mundos, con parejas que asumen su responsabilidad de padres, el cuidado sigue siendo, tanto a nivel doméstico como de sociedad, una labor de la que se espera entrega total. Es bien sabido que la cuestión de los hijos y de quien cuida de ellos es más y más una cuestión política. No en vano es un tema que define la agenda en países asiáticos, donde el bienestar va de la mano con la decreciente tasa demográfica, un asunto que ocupa las agendas de los gobiernos a nivel global cada vez con mayor urgencia.

Y es que si el planeta no respira igual de bien porque somos demasiados, se necesitan más personas para mantener la máquina activa, la economía rodando y el mundo pedaleando. Es así como la maternidad, el modelo de familia, es y lo será con más urgencia un asunto de Estado. Ya lo anunciaba la visionaria Margaret Atwood en su novela El cuento de la criada, escrita en 1985: la procreación es un tema político.

Para ser una buena madre, tengo que dejar de ser muchas otras cosas que también hacen parte de mi identidad, mis deseos y necesidades. Así, el éxito de una versión de mí misma depende del fracaso de la otra. Cuando soy buena madre soy mala en lo demás y viceversa. ¿Habrá otra manera de asumir la familia y la maternidad sin sentir que una parte de nosotras muere en el mismo instante en que parimos a otra criatura? Creo que es una pregunta muy vigente y lo será todavía más en el futuro.

MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes

(Lea todas las columnas de Melba Escobar en EL TIEMPO aquí)