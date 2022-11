Lo demás es silencio

“Si la libertad tiene algún significado es el de decirle a la gente lo que no quiere oír”, señaló George Orwell, quien luchó con su vida y con su pluma en contra de los totalitarismos del siglo XX. El escritor inglés está hoy más vigente que nunca con novelas críticas del sistema político como ‘Rebelión en la granja’ (1945) o con historias distópicas como 1984 (1949), escrita en sus últimos años de vida. Es gracias a esta novela que hoy acuñamos el término “Gran Hermano” para referirnos a los sistemas de vigilancia. Más de medio siglo antes de la aparición de internet, este prefiguró un universo totalitario donde las tecnologías servirían para el control y la cohesión en masa.

El adjetivo “orwelliano” hoy parece cobrar un nuevo sentido en medio de las guerras culturales en donde la censura y sus nuevas filiaciones con la tecnología, crecen en el caldo de las redes sociales, en donde ejércitos de “opinadores” de un bando o el contrario se enfrentan a diario.

Los derechos civiles, los de las mujeres o de la comunidad LGBTQ generan hondas pasiones sin que pase un solo día en que el enojo de unos y otros haga estallar una nueva batalla. Si bien no son guerras de misiles, son los discursos y las palabras los que calientan y a su vez modelan la realidad. Se podría pensar que vivimos una época dorada para la libertad de expresión, tan soñada por Orwell, ahora que todos tenemos plataformas sociales desde donde comunicarnos abiertamente.



¿Pero es eso cierto? ¿En realidad no hay árbitros que moderen y modelen nuestras opiniones? ¿Por qué, cómo y quién decide cuáles son llamados “discursos de odio” y cuáles no? ¿Es posible regularlos sin entrar en la censura? ¿Dónde dibujar esa delgada línea entre la defensa moral de un grupo determinado y la desacreditación de las ideas de una persona?

“Todos podemos opinar abiertamente”, pero las reacciones en masa son tan contundentes y en ocasiones violentas que se convierten en otra forma de censura.

En esta era tan parecida a la descrita por Orwell pero tan distinta a la que vivió, la libertad de expresión es un arma de doble filo, pues puede usarse para anular y cancelar a otros. Con frecuencia, partidos extremos y grupos radicales de todo tipo defienden la “libertad de expresión” como escudo para difundir su ideología. ¿El regreso de Donald Trump a Twitter puede ser una oportunidad para que la sociedad ponga en práctica sus capacidades argumentativas y el poder de la palabra como instrumento del pensamiento crítico? ¿O es reabrir una era de matoneo al sentido común?

Lo cierto es que no todos somos escuchados por igual, ni tenemos el mismo privilegio para usar un micrófono. Tal vez por lo mismo sea tan importante ejercer el derecho a expresarse libremente, más allá del temor a ser tachados. Porque construir un criterio propio sin dejarse arrastrar por la marea de opinadores radicales no es tarea fácil y requiere práctica. Es por esto que la libertad de expresión es tan importante y requiere una defensa masiva como respuesta.

Como dijo John Stuart Mill, defender la libertad de la palabra no es equivalente a defender su contenido. Quiere decir que en una sociedad abierta todos podemos expresarnos y educarnos en la destreza de la opinión como semilla del pensamiento crítico. La mejor respuesta a un discurso de odio, a un discurso radical, no es cancelarlo, es ofrecerle una réplica, continuar el intercambio, no cerrar el diálogo. Mantener las discusiones abiertas y participativas es la esencia de las sociedades democráticas. Necesitamos educarnos en la aceptación de la discordancia y en su tramitación desde el poder de la palabra como derecho universal. Evitar la monopolización de los discursos en manos de los extremistas es una tarea de todos. Si no participamos en la discusión, “las verdades” quedarán en manos de los más radicales. Lo demás es silencio.

MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes

