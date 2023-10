La intoxicación

Mientras escribo esta columna me pregunto si ganará Milei en Argentina, cuántos muertos más hay en Gaza por cada frase que tecleo, cuánto aumenta la inflación, cuántos miles o millones de humanos se lanzan al mar en busca de otra vida o bien de la muerte.

Pienso en la crisis energética, en la lluvia incesante en un país del sur y el verano que no cesa a finales de octubre en la Europa mediterránea. Pienso que somos demasiados en este planeta exhausto, pero si se cae la demografía no hay quien pague las pensiones justo cuando la esperanza de vida aumenta. ¿Y entonces quién mantendrá a los viejos? Pero luego están los viejos abandonados, viejos famélicos, con demencia, muertos de calor, muertos de miedo, viejos forzados a cuidar de sus nietos, a morir de tristeza, a obedecer a sus cuidadores abusivos.

Ya terminé el primer párrafo y ahora comienzo el segundo sin haber hablado de la crisis política, las autocracias, el populismo, la crisis energética, la humanitaria, los nacionalismos al alza como eran hace un siglo ¿o hace dos?, ya no importa porque ahora todo parece peor por ese sentimiento apocalíptico que se chupa el jugo del mango mientras lo saboreamos sin sentirlo. Algunos lo llaman “el sentimiento apocalíptico de la época”. Otros hablan de la policrisis, porque por donde vemos hay un problema gordo y expansivo como una caja de resonancia. No falta quien habla de la crueldad de los dioses, unos dioses en los que creímos con el ánimo de tener fe en la humanidad, de imaginar un mundo compartido inscrito en la gran belleza de unos textos a los que llamamos sagrados y por los que hoy se derrama sangre, se estallan bombas, se deja a niños sin padre y a madres sin sus hijos, ¿y entonces dónde quedó la belleza?, ¿dónde guardamos la esperanza en un planeta enfermo, sanguinario, caníbal, despótico?

Comienzo el tercer párrafo sin haber mencionado la inteligencia artificial. Esa inteligencia que no siente, pero todo lo sabe. ¿Acaso el demonio es saber sin sentir? Un saber para acumular más, arrasar más, destruir más, devorar y devorar sin tregua y cada vez más sin norte ni sentido, porque las máquinas se apropian del sentido, aunque no del sentimiento, porque el sentimiento ha perdido espacio en un mundo esquizoide, paranoico, narciso, predador. Ese mundo desatendido hecho de guerras por la tierra, por la furia de unos dioses que no existen, por el agua, por la sangre, por la sospecha, la desconfianza, el odio, las ideologías, las creencias crueles, desalmadas. Y aquí termino el tercer párrafo y me retiro también porque me siento intoxicada.

Empiezo el cuarto con la náusea propia de mi tiempo, esa de quienes entre tanto ruido hemos perdido la capacidad de escuchar. Ya a los muertos nadie los escucha, y entre los vivos hace tiempo hemos dejado de escucharnos. ¿No existe, pues, una humanidad compartida? ¿Una humanidad capaz de dolerse del dolor ajeno sin llenarse la boca de argumentos, razones, bandos y sentencias? ¿Existen los muertos malos y los muertos buenos? Solo existen los muertos, me digo, con esta náusea que va y vuelve desde cuando vi esa imagen del niño temblando en el hospital de Gaza todo cubierto de polvo, todo hecho polvo, sumido entre escombros, todo hecho escombros. Ese niño sismo, niño catástrofe, niño fracaso de la humanidad entera, niño aterrorizado al que quiero abrazar aunque no puedo, al que quiero abrazar sin importar si la bomba la puso Hamás, o Israel o quien fuera, porque el niño sufre lo mismo más allá de quién sea el culpable, el mundo sufre, necesita terapia, urgente, pide ayuda, y lo mismo la necesitamos todos quienes lo habitamos sin saber a quién acudir. ¿A la inteligencia artificial? ¿A un dios cibernético libre de crueldades? ¿Libre de guerras santas? A un alienígena empático, quizá, porque el bien, o la idea del bien ya no parecen cosas de este mundo.

MELBA ESCOBAR

En X: @melbaes

(Lea todas las columnas de Melba Escobar en EL TIEMPO, aquí)