Hoy más que nunca: Kundera

Sentí pudor, fascinación y asombro con las escenas sexuales donde una mujer desnuda con tacones de fiesta se recuesta en el regazo de un hombre de traje en ‘La insoportable levedad del ser’. Kundera, el escritor checo más popular desde Kafka (ambos con K), fue prosista, poeta, dramaturgo y ensayista. Pero, como si esto no fuese suficiente, fue también pianista, tocaba el clarinete, estudió estética y enseñó cine en la universidad. Este hombre, alto e inquieto, huyó a París exiliado junto con su inseparable Vera, cuando el régimen comunista lo vetó como autor después de su primera novela, ‘La broma’ (1967), una sátira política al sistema.

Leyendo sus novelas hice el tránsito hacia la madurez mientras pensaba en lo inasible del amor y el deseo y, también, en el humor como sello de autenticidad. Autor de una quincena de obras, en su prosa las ideas respiran, tienen una piel y un nombre por el que deambulan a tientas, con los ojos bien abiertos, esperando hacer parte de quienes ganan y no de quienes pierden su destino.

Si bien me cuesta elegir cuál de sus libros es el que más me gusta, ‘La broma’ es el que tengo más presente. El protagonista de esta historia narrada a varias voces escribe una broma sin importancia en una postal que envía a una chica que le atrae. Siendo la época de la cortina de hierro, los miembros del Partido Comunista checo, en continua vigilancia, consideran que “la broma” no es tal, pues “expresa restos de individualismo contrarios a la causa”.

Sus amigos, colegas, los demás camaradas, terminan por denunciarlo y contribuyen así a mandarlo a vivir tras una verja durante los años en los que ellos ascienden en el partido, se casan y tienen familia, sin dejar por un momento de defender cuanto hacen como un sello de su superioridad moral. Tras ser severamente juzgado, nuestro personaje, basado en la propia expulsión de Kundera del Partido Comunista checo, es desterrado no solo del partido, también de la universidad. Luego es forzado a trabajar como minero en un encierro que lo lleva a cuestionar todo aquello en lo que antes creía.

En sus novelas y ensayos, Kundera mezcla el deseo, el poder, la intimidad, la vida pública, el rencor y el miedo, la traición y el odio, la compasión y el perdón, para mostrarnos la predisposición que tenemos las personas a la crueldad, sobre todo cuando esta se instala desde el absolutismo, impidiéndonos actuar desde el libre albedrío.

El escritor, fallecido en París a sus noventa y cuatro años, escribió en uno de sus últimos textos: “¿Tiene el hombre alguna posibilidad, en un mundo donde las determinaciones exteriores han llegado a ser tan abrumadoras que los móviles internos ya no cuentan para nada?” Kundera también se pregunta, o nos lleva a preguntarnos, si la solidaridad puede llamarse tal cuando la usamos solo como mecanismo de supervivencia.

Pensar en la libertad individual como el último resquicio humano donde podemos ser individuos fue su más grande obsesión. Fue su causa. La individualidad, el derecho a cuestionar, a ironizar, a bromear, a poner en duda los pregones de los sistemas políticos, religiosos, partidarios, institucionales, nacionalistas, morales, fue la luz que arrojó sobre la tierra. Como si supiera que, al final, el mesianismo está hoy tan latente como hace noventa años, cuando Hitler sometió a Praga bajo su yugo y, también, como hace sesenta, cuando la Unión Soviética acabó con la Primavera checa.

La obra de Kundera fue una larga meditación sobre el fin de la civilización europea, sobre los valores que nos hacen humanos y sobre las constantes amenazas que sufren. No deja de ser paradójica su muerte en los tiempos en que Putin bombardea a Ucrania para someterla a su régimen totalitario. Al fallecido y nunca más vivo Milán Kundera bien tendríamos que estarlo leyendo hoy más que nunca.

